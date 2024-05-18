خبر مفرح يسعد القلوب: منحة “المرأة الماكثة في البيت” جاهزة.. سجلي دلوقتي واحصلي 800 دينار!

في الأونة الأخيرة قد اهتمت الكثير من السيدات في الجزائر بالبحث عن خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر، حيث أنها عبارة عن منحة مالية تقوم الحكومة الجزائرية بتقديمها للنساء الماكثات في البيت بشروط معينة وخاصةً النساء اللواتي لا يعملن ولا يوجد لهن مصدر دخل محدد، وهذا بهدف تقديم الدعم للنساء في الدولة، وتوفير سبل المعيشة الطيبة لهن، وهي نوع من أنواع المنح الداعمة الكثيرة والمميزة التي تقدمها الحكومة لمواطنيها.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

يمكن للنساء التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت للاستفادة من المنحة من خلال الخطوات التالية:

في البداية قومي بزيارة الموقع الرسمي الألكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل، من خلال الضغط هنا.

قومي بالضغط على اختيار منحة المرأة الماكثة في البيت.

قومي باتباع المطلوب منك في الموقع من ملئ البيانات وتحميل المستندات.

قومي بتحديد محل إقامتك (اسم الولاية الجزائرية).

بعد التأكد من صحة البيانات والمستندات، قومي بالضغط على اختيار إرسال الطلب.

في النهاية انتظري رسالة تأكيد عملية التسجيل.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

هناك بعض الشروط اللازم توفرها في المرأة للتسجيل في المنحة، وهي كالتالي:

أن تكون المتقدمة للطلب تحمل الجنسية الجزائرية.

أن تكون مقيمة بشكل كامل في الجزائر.

أن لا يقل عمرها عن 15 عام.

أن تكون غير عاملة ولا يوجد لها مصدر دخل محدد.

الأوراق المطلوبة في التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

بالنسبة للأوراق المطلوب اسنادها مع طلب التسجيل في المنحة، فهي كالتالي: