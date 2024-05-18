mazalaty كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في كل المحافظات عبر منصة مظلتي

يترقب العديد من المواطنين بالعراق الإعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بفارغ الصبر سواء للرجال أو النساء لذلك يتساءل الكثيرون عن كيفية الاستعلام عن الأسماء المشمولة في هذه الوجبة، خاصة المشمولين في الوجبة السابعة ويرغبون في معرفة هل تم قبولهم أم لا، والجدير بالذكر أن الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم الاجتماعي الذي يوفر للمواطنين دخل شهري ثابت يساعدهم على مواجهة الظروف المعيشية المختلفة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تستعد وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية في عرض قوائم الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي، وفقًا للمصادر الرسمية، ومن المتوقع أن يتم تحميل هذه القوائم خلال الأيام القادمة، وبحلول نهاية مايو 2024، سيتم شمول حوالي 50 ألف أسرة عراقية في الفئات الأولى للرعاية الاجتماعية.

تسعى الحكومة العراقية إلى رفع مستوى معيشة الأفراد من خلال توفير الدعم للأفراد المستحقة، ويتم استحقاقهم بناء على مجموعة من الشروط المحددة، وهي:

أن يكون المتقدم من العراق ويحمل الجنسية العراقية.

أن يقيم في العراق بشكل دائم.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 حتى 60 عاما.

ألا يكون قد استفاد من الدعم سابقا.

ألا يمتلك أي عقارات حكومية ذات قيمة عالية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج منصة مظلتي الإلكترونية.

انقر على القسم المخصص للرعاية الاجتماعية.

اكتب اسم المحافظة التي تنتمي إليها.

أدخل رقم الدفعة المعنية بالرعاية الاجتماعية.

اكتب اسمك في الحقل المخصص.

انقر على زر “استعلام” للتحقق من مدى قبولك بالرعاية الاجتماعية لعام 2024.

ومن خلال تنفيذ الخطوات السابقة يمكنك التحقق من مدى قبولك بالرعاية الاجتماعية أم لا.