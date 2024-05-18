“شكل جديد وحماية أقوي” تعرف على آخر تحديثات يقدمها واتساب لمستخدميه!

أطلق تطبيق واتساب تطبيق المراسلة الأكثر استخداما والأشهر في العالم عديد من المزايا الجديدة للمستخدمين حول العالم لتغير من مظاهر ومحتوى التطبيق، بجانب بعض المزايا الأخرى التي من شأنها عمل تجربة مميزة في خدمات المراسلة عن غيرها من التطبيقات الأخرى، وفي السطور التالية سوف نتعرف على أهم المميزات التي أضافها تطبيق الواتساب..

التطورات الجديدة في واتساب

فوجئ الملايين من مستخدمي الواتساب حول العالم بمظهر جديد لتطبيق واتساب الخاص بالمراسلة الفورية الأكثر شهرة حول العالم تقريبا جميع الدول تستخدمه.

أعلن واتساب عن تغيير مذهل في تصميمه الجديد، والجدير بالذكر إضافة تحسينات كثيرة في الوضع الداكن وهذا يجعله أفضل وأكثر تميز، بالإضافة إلى التحسينات الأخرى التي تم إضافتها على مظهر التطبيق ليصبح أكثر تنظيما.

أصبح التطبيق مؤهل للاستخدام التقني على الأندرويد والآيفون بمزايا وتحسينات جبارة، والتحديثات الجديدة ولت الأولوية لتصميم سهل وجديد في الاستخدام.

من أبرز التغيرات التي طرأت على الجهاز النظام اللوني الجديد أي وضع الظلام الأعمق فقامت شركة واتساب بتجربة أكثر من 35 لوحة ألوان مختلفة كتجربة قبل الاستقرار على تركيبة تعمل على تخفيض إجهاد العين في بيئة الإضاءة المنخفضة، كما تأتي هذه الميزة بالخيار الحالي للوضع الداكن وهذه من أشهر المزايا لمستخدمي التطبيق.

أحدث مميزات واتساب

تعمل شركة واتساب على صنع ميزة من شأنها أن تحدث ثورة في مجال التخزين، حيث أن الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب حصل على خيار مطور من أجل تصفية الدردشة ويتضمن ذلك فئات “غير المقروءة” “الكل” “المجموعات” وتأتي هذه الوظيفة في قسم إدارة التخزين في الواتساب على نظام الأندرويد.

علاوة على ذلك خاصية التصفح الجديدة التي تم إضافتها لأجهزة الأندرويد والتي تمنح شريط تنقل سفلي مدمج بشكل كبير لنظام آي أو أس هذا الشريط يساعد على الوصول السريع لتصنيفات مفتاحية تتضمن المحادثات والمكالمات والمجتمع، بالإضافة إلى تحديثات الحالة.

أما عن المزايا التي يوفرها التطبيق في الخصوصية حيث تم الكشف عن تطوير ميزة جديدة لمنع الأشخاص من التقاط لقطات شاشة “سكرين شوت” لصور الملف الشخصي الخاص بالشخص التي تحادثه، وذلك لجميع الهواتف أندرويد، وآيفون من شأن ذلك زيادة الخصوصية والحد من مخاطر مشاركة وتوزيع الصور الشخصية، وهذه هي أهم تحديثات طرأت على تطبيق الواتساب.