لا يفوتك تغييرات ومزايا في التيك توك تجعله ينافس اليوتيوب!

تطبيقات التيك توك واليوتيوب من أكثر التطبيقات التي تجذب المشاهدين، نظرا لأنها تحمل العديد من الفيديوهات المسلية ولكن تطبيق اليوتيوب يحمل مزايا أكثر، وقد تم إطلاق ميزة جديدة في التيك توك جعلته في منافسة كبيرة مع اليوتيوب حيث منح للمستخدمين القدرة على تحميل مقاطع فيديو مدتها تصل إلى 60 دقيقة، وتتاح هذه الميزة لفئة محدودة من المستخدمين في فئة أسواق محددة أيضاً.

شركة تيك توك تطلق ميزة جديدة

طبقا للميزة التي أتاحتها الشركة فهذا يعد تحول للتنسيق الأصلي الخاص بالمنصة، كما يسمح التطبيق للمستخدمين تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 15 ثانية منذ إطلاقها بالرغم من أن تيك توك زاد هذا الحد قبل سنوات ماضية قليلة.

والجدير بالذكر أنه تم تنسيق الفيديو القصير وبدأت في إطلاق المحتوى ذا المدة الطويلة للتغلب على منافسة اليوتيوب من أجل جذب صانعي المحتوى لنشر محتوياتهم عليه بدلا من اليوتيوب.

على صعيد آخر بدأ يوتيوب في إطلاق ميزة إختبارية لفكرة تحميل فيديو تصل مدته إلى 60 دقيقة خلال نطاق واسع وهذا من غير المعروف على تطبيق تيك توك.

تفاصيل خاصة بميزة تيك توك الجديدة

وفرت شركة تيك توك حد زمني يسمح بالتوسيع لنشر نوع جديد من المحتوى يتضمن حلقات كاملة من برامج التلفزيون، كما وفرت المنصة الصينية حد لتحميل مقاطع الفيديو الجديدة، لذلك أصبحت الشبكات غير مضطرة إلى تقسيم الحلقة أجزاء متعددة بعد ذلك.

بعض الشبكات تستخدم تطبيق تيك توك للوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين، وبالإضافة إلى الميزة الجديدة في توسيع الحد الزمني للقيام بنشر محتوى إضافي خلال المنصة الصينية فهذا يجذب هذه الشبكات أكثر.

تحاول شركة تيك توك بجهد كبير للقيام بتحسين تجربة المشاهدة في المحتويات القصيرة والطويلة بعد اختبارها لوضع ملء الشاشة الأفقي والكثير من الصور المصغرة الخاصة بالفيديوهات.

أطلقت شركة تيك توك ميزة في العام الماضي تقدم مقاطع الفيديو بسرعة من خلال الضغط على “استمرار” في الجانب الأيمن من شاشة الفيديو.