المسابقة قبل الأخيرة .. رابط التسجيل في مسابقة معلم مساعد2024 والتخصصات المطلوبة..لو مقدمتش هتضيع عليك

رابط التسجيل في مسابقة معلم مساعد، منذ أن أعلنت وزراة التربية والتعليم في مصر عن بدء التقديم في المسابقة الجديدة التي سوف يتم فيها تعيين 18 ألف معلم مساعد في مختلف التخصصات وعمليات البحث مستمرة يومياً عن رابط التقديم على وظيفة معلم مساعد.

حيث يستقبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الآن طلبات المتقدمين للحصول على هذه الوظائف ضمن مسابقة وزراة التربية والتعليم في النسخة الثالثة مها، ويأتي ذلك ضمن سياسة تعيين 150 ألف معلم يتم في مدة زمنية خمس سنوات من أجل سد العجز في مدارس على مستوى الجمهورية.

رابط التسجيل في مسابقة معلم مساعد

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط التسجيل على مسابقة معلم مساعد لذلك الفرصة أمامك الآن إذا كنت مستوفى لجميع الشروط قم بالدخول عبر هذا الرابط وقدم في هذه المسابقة.

حيث أن موضوع التقديم أصبح أكثر سهولة عن ذي قبل حيث أنك تستطيع أن تقوم بالتقديم لنفسك الآن إذا كانت الشروط تتوفر بك فقط قم بتحضير الورق المطلوب وقدم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية التي تتبع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدون فرض أي رسوم مقابل التقديم.

الجدير بالذكر أن التقديم على هذه الوظائف غير مقتصر على خريجي كليات التربية كما أشيع بين الناس بل يمكن لجميع كليات العلوم والآداب والحاسبات والمعلومات وكليات اللغة العربية والدراسات الإنسانية، وكذلك نظم العلوم الإدارية حسب التخصص الخاص بك الذي يجب أن يتوافق مع التخصص المطلوب.

خطوات التقديم لوظائف معلم مساعد

يمكنك أن تقوم بالتقديم على وظائف معلم مساعد من خلال القيام بعدد من الخطوات التي تتمثل في عدة نقاط على النحو الآتي: