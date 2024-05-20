ب110جنيه🤔..سعر كرتونة البيض وصل كام النهاردة في مصر؟ شعبة الدواجن ترد

سعر كرتونة البيض وصل كام، من أكثر المنتجات التي يتم البحث عن سعرها كل يوم بشكل مستمر هو البيض خاصةً بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته كافة أنواع السلع تزامناً مع ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه المصري في المقابل.

لهذا تقوم شعبة المواد الغذائية وكذلك بورصة الدواجن بالإعلان عن الأسعار بشكل مستمر، حيث جاء سعر طبق البيض من النوع الأبيض في يوم السبت الموافق 18 من شهر مايو 110 جنيه، ولكن ذلك السعر في المزارع، تابع معي لمعرفة التفاصيل.

سعر كرتونة البيض وصل كام

كما قلت أن سعر كرتونة البيض الأبيض قد سجلت اليوم في المزرعة سعر 110 جنيه وذلك بدلاً من 115 جنيه، بينما تباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 130 جنيه إلى 140 جنيه، وجاء هذا الانخفاض في الأسعار بناءً على سياسة مجلس الوزارة التي اتبعها مؤخراً لتخفيض أسعار كافة المنتجات.

وذلك ما أكده رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية سامح السيد خلال تصريحاته مؤكداً أنه خلال الفترة القادمة سيحدث تراجع ملحوظ في أسعار البيض في الأسواق.

كم يبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر؟

جاء سعر كرتونة البيض الأحمر في بورصة البيض اليوم الموافق السبت 18 مايو 118 جنيه، بينما البيض البلدي اليوم فقد سجل سعره في تعاملات اليوم 129 جنيه.

سعر الدواجن اليوم في المزرعة

جاء سعر الدواجن البيضاء اليوم السبت الموافق 18 مايو في المزرعة 82 جنيه بينما جاء السعر بالنسبة للمستهلك حيث تراوح بين 85 جنيه إلى 90 جنيه.

أما الفراخ الحمراء فقد بلغ سعرها اليوم في المزارع 93 للكيلو، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيه، أما البانيه فإن سعره بلغ 200 جنيه.