لكافة مواطنين العراق.. جدول العطل الرسمية لسنة 2024 للطلاب والموظفين

يشكل اهتمام كبير لدى الكثير من المواطنين في العراق معرفة الجدول الرسمي للعطلات في عام 2024، سواء كانوا من العاملين أو الطلاب، إذ يسعون جاهدين لمعرفة تواريخ الإجازات الرسمية، سواء كانت دينية أو وطنية أو تاريخية، بهدف الاستعداد الجيد لها والتمتع بفترات الراحة بصحبة العائلة والأصدقاء فيما يلي، سوف نقدم جدول العطلات الرسمية في العراق لعام 2024، الذي أعلنته الحكومة العراقية، ليتسنى للمواطنين التخطيط المسبق والاستعداد الجيد للاستمتاع بهذه الفترات المميزة.

العطل الرسمية في العراق

الجدول الآتي يحتوي على العديد من الفرص للاسترخاء والاستمتاع خلال العام الدراسي، مثل فترات الراحة بين الفصول الدراسية والاحتفالات بالأعياد مع الأصدقاء والعائلة. إليك تفاصيل هذه الفترات بالتواريخ:

انطلاق السنة الجديدة الميلادية: السبت، 1 يناير 2024.

احتفال بيوم الجيش في العراق: السبت، 6 يناير 2024.

استمتاع بعطلة نوروز: الخميس، 21 مارس 2024.

احتفال بعيد الفطر وراحة ممتعة: الأربعاء، 10 أبريل 2024.

استراحة خلال عيد العمال: الأربعاء، 1 مايو 2024.

انغماس في فرحة عيد الأضحى: الأحد، 16 يونيو 2024.

احتفال برأس السنة الهجرية: السبت، 7 يوليو 2024.

استراحة في عيد ثورة 14 يوليو: الأحد، 14 يوليو 2024.

استمتاع بعطلة الاستقلال: الأربعاء، 17 يوليو 2024.

احتفال بعيد الغدير والراحة: السبت، 17 أغسطس 2024.

امضاء وقت ممتع في عيد الأم: الأحد، 22 أيلول 2024.

فترة الراحة الكبيرة خلال العام الدراسي: من منتصف يونيو حتى نهاية سبتمبر 2024.

جدول العطلات في العراق

يعتمد كل بلد على أيام خاصة تحتفل بها مع سكانها، وتعلن الحكومة العراقية بانتظام عن العطلات الرسمية في المدارس والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، وفقا لتقارير رسمية، يمنح للمواطنين 150 يوما من الإجازات الرسمية خلال العام، تشمل المناسبات الدينية والوطنية والتاريخية، مع احترام جميع الأديان والطوائف