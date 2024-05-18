“بشكل رسمي” كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط برقم الجلوس وطريقة تقديم اعتراض على النتيجة؟

أشارت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الكشف عن نتيجة الثالث المتوسط بعد التصحيح والمراجعة، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنة 2024 في يوم 21 من شهر مايو وتستمر الامتحانات خمس أيام متواصلة وبعدها سيتم اعتماد النتيجة من قبل الوزير، ويتم الإعلان عنها بعد ذلك ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من استخراج النتيجة إما من على موقع الوزارة أو من خلال موقع نتائجنا، وهذا ما سوف نعرض خطوات الاستعلام عنه في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم عن طريقة تمكن من الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط لسنة 2024 من خلال موقعها الإلكتروني لتتمثل الخطوات فيما يلي:

أولا زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا .

ثم النقر على تبويب “نتائج الصف الثالث المتوسط” وتحديد السنة الدراسية.

بعد ذلك تحديد المحافظة المقيم فيها الشخص المستعلم.

ومن ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس.

لابد من التأكد بإدخال هذه البيانات بشكل دقيق.

وأخيرا اضغط على تبويب “بحث” لتظهر نتيجة الاستعلام بالنجاح أو بالرسوب.

طريقة تقديم اعتراض على نتائج الثالث المتوسط

يمكنك تقديم اعتراض على نتيجة الثالث متوسط بعد استعلامك عنها واليكم خطوات اضافه اعتراض