100 ألف زيادة عاجلة.. سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 الجديد

لم يتبق سوى أيام قليلة على توزيع رواتب المتقاعدين لجميع المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، حيث إن الهيئة تضم عدد كبير من المواطنين في كافة المحافظات العراقية، بما تسمح لهم في الحصول على الراتب بالزيادة الجديدة التي بلغ قيمته 100 ألف دينار عراقي، إضافة إلى أن هذه الزيادة تختلف وفقًا للدرجات الوظيفية المنوط بها من قبل الوزارة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سلم رواتب المتقاعدين الجديد

حددت وزارة المالية العراقية، سلم رواتب المتقاعدين بإضافة زيادة بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي، وفقًا لما يلي:-

أن يزداد الراتب من 550 ألف دينار عراقي إلى 650 ألف دينار عراقي.

إضافة إلى زيادة الراتب من 625 ألف دينار عراقي لـ 725 ألف دينار.

هذا وأن راتب المتقاعد زاد من 750 ألف دينار عراقي لـ 850 ألف دينار.

كما أن راتب المتقاعد كذلك بعد أن كان 800 ألف دينار عراقي أصبح 900 ألف دينار عراقي.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

تتمثل أبرز خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-