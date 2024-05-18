“بالزيارة الجديدة 100,000 دينار” ما هو سلم رواتب المتقاعدين في العراق وطريقة الاستعلام عن راتبك بعد التعديل؟

تهتم الحكومة العراقية بشكل كبير في دعم ومساندة الموظفين العراقيين، ولا سيما المتقاعدون الذين قضوا سنوات طويلة في العمل وخدمة بلادهم في سبيل ارتقائها على كافة الأصعدة، لذلك أعلنت وزارة المالية العراقية مؤخرًا عن زيادة في سلم رواتب المتقاعدين العراقيين، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه الزيادة تابعوا قراءة السطور القادمة.

ما هو سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد التعديل

نظرًا لسوء الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار في أغلب دول العالم، تبذل الحكومة العراقية قصارى جهدها لأجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتأمين لهم حياة كريمة، ولا سيما المواطنون أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط، وفي الفترة الأخيرة أعلنت الحكومة عن زيادة في رواتب المتقاعدين العراقيين، وبعد هذا الإعلان الذي كان بشرى سارة للمواطنين، فقد تزايدت التساؤلات وعمليات البحث عن قيمة هذه الزيادة وعن سلم رواتب المتقاعدين بعد تطبيقها، وفي السطور القادمة نذكر لكم كافة التفاصيل حول سلم رواتب المتقاعدين والذي جاء على النحو الآتي:

أصبحت قيمة رواتب المتقاعدين 600 ألف دينار عراقي للمواطنين الذين كانوا يتقاضون معاشات شهرية قيمتها 500 ألف دينار عراقي.

أما بالنسبة للمتقاعدين الذين كانت قيمة معاشاتهم الشهرية 600 ألف دينار فقد أصبحت بعد الزيادة 700 ألف دينار عراقي.

أما بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ قيمة معاشاتهم الشهرية قبل الزيادة 700 ألف دينار عراقي، فقد أصبحت بعد الزيادة 800 دينار.

وكذلك الرواتب التقاعدية التي كانت 800 ألف دينار عراقي، أصبحت قيمتها بعد الزيادة 900 دينار عراقي.

أخيراً المتقاعدون الذين كانوا يتقاضون سابقًا رواتب بقيمة 900 ألف دينار عراقي، فقد أصبحت قيمة معاشاتهم بعد الزيادة مليون دينار عراقي.

طريقة الاستعلام عن سلم الرواتب التقاعدية في العراق