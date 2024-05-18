رابط تسجيل منحة البطالة بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة

وكشفت الحكومة الجزائرية، عن إمكانية التقديم في منحة البطالة لجميع المواطنين المتقدمين داخل ولايات الجزائر، بما تسمح لهم بالحصول على الدعم الشهري المقدم، مما تُساهم هذه المنحة في تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى أن التسجيل فيها يكون إلكترونيًا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

وجاءت أبرز خطوات التسجيل في منحة البطالة داخل دولة الجزائر لكافة المواطنين الراغبين بالحصول على الدعم المادي المقدم، وفقًا للأتي:-

أن تتوجه إلى وكالة عدل التي أطلقته وزارة الإسكان الجزائرية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الوكالة.

وليه يتم اختيار المنحة التي ترغب في التقديم إليها.

ملء كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في منحة البطالة أمام المتقدم.

التأكد من البيانات والوثائق التي تم إدخالها.

ليتم في النهاية الضغط على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط منحة البطالة في الجزائر؟

وحددت وزارة الإسكان الجزائرية، الشروط المعنية بطلب التسجيل في منحة البطالة لجميع المواطنين داخل دولة الجزائر، وفقًا للأتي:-