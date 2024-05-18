“الناجح يرفع ايده”رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

أنهى طلاب الصف السادس الإبتدائي الأزهري امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024،حيث أعلن مصدر مسؤول بالأزهر الشريف أنه تم البدء في عملية تصحيج أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب في جميع الكنترولات ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من عملية التجميع ورصد الدرجات الخاصة بالمواد التي أدى فيها الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي خلال الساعات الأولى المقبلة، لتكون النتائج متاحة أمام الجميع على بوابة الأزهر الإلكترونية ، وإليكم خطوات الإستعلام …..

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

حيث أعلنت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على الإنترنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال إتباع الخطوات الآتية:

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

زيارة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف على الإنترنت.

اضغط على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.

حدد الفصل الدراسي الثاني.

ثم ادخل رقم جلوس الطالب .

تأكد من إدخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم انقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

سوف يتم عرض نتيجة الطالب في جميع المواد الدراسية.

جدير بالذكر فقد بدأ طلاب الشهادة الإبتدائية امتحانات نهاية العام الدراسي في جميع المحافظات على مستوى الجمهوريةـ في 15 مايو ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات في 22 من نفس الشهر ، وأكدت الصفحة الرسمية لمشيخة الأزهر إلى أنه فور الإنتهاء من تصحيح ورصد درجات الطلاب وتجميعها سوف يتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي للأزهر الشريف على الإنترنت.