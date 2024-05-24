لسة شوية اجازات حلوة..جدول الإجازات الحكومية 2024 المتبقية بعد مرور خمسة أشهر

جدول الإجازات الحكومية 2024، خلال الساعات الأخيرة تزايدت معدلات البحث من قبل العديد من الموظفين في القطاعات المختلفة في مصر عن جدول الإجازات المتبقية في هذا العام 2024، وذلك بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك الذي لم يتبقى على قدومه سوى القليل من الأيام، لذلك يريد الموظفين في مختلف القطاعات معرفة جدول الإجازات المتبقية وموعد اجازة عيد الاضحى ووقفة عرفات، تابع معي لمعرفة كل تلك التفاصيل.

جدول الإجازات الحكومية 2024

خلال الشهر القادم شهر يونيو حيث تتعدد فيه الإجازات الرسمية في مصر والتي يأتي في مقدمتها:

يوم 15 من شهر يونيو القادم يكون إجازة رسمية لأنه يوافق يوم وقفة عرفات.

بينما يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم 16 من شهر يونيو وهو ثاني أيام إجازات شهر يونيو.

بينما ثالث أيام إجازات شهر يونيو تتوافق مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك يوم 18 يونيو.

ثالث أيام عيد الأضحى المبارك يوافق يوم 19 من شهر يونيو القادم.

بينما يوافق يوم الخميس 20 من شهر يونيو القادم رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

أما آخر إجازات شهر يونيو هي يوم 30 يونيو بمناسبة ثورة يونيو 2013.

ثم يأتي في يوم الإثنين الموافق 8 من شهر يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

أما يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو فهو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

أما يوم الاثنين الموافق 16 من ديسمبر فهو اجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

بينما آخر إجازة في عام 2024 فهي توافق يوم الأحد 6 من أكتوبر احتفالاً بانتصارات أكتوبر.

موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2024

وفقاً لما جاء في حسابات المعهد القومي للبحوث والدراسات الفلكية فإن موعد وقفة يوم عرفات سوف يأتي هذا العام يوم السبت الذي يوافق 15 من شهر يونيو القادم، وذلك بعدما يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة القادم في يوم الجمعة الذي يوافق 7 من شهر يونيو، بينما أول أيام عيد الأضحى يوافق يوم 16 من شهر يونيو 2024، علما بأن احتفالات أيام عيد الأضحى تستمر حتى يوم 19 من نفس الشهر.