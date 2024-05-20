السر في هذا المكوّن.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بالخل والثوم وبطعم أطيب من كبدة الشارع!!

الكبدة من أفضل الأكلات التي يحبها الكثير من المصريين وأيضًا الدول العربية، بل هي معروفة بشرائها في المحلات بالخلطات السرية التي يقومون بوضعها التي تعطي مذاق رائع ومتميز، ولكن عندما تقوم بشرائها تكون باهظة الثمن بالإضافة أن يكون الرغيف صغير الحجم فيمكن توفير كل ذلك وأن تقوم ربة المنزل بعملها بخلطتها السرية التي نوضحها.

مكونات عمل الكبدة الإسكندراني في المنزل

يمكن أن تقوم بعمل أفضل وصفة لدى الكبدة الإسكندراني من خلال هذه المكونات:

½ كيلو كبدة شرائح.

¼ كيلو فلفل أخضر.

واحدة من الفلفل الأخضر الحار.

ملعقة ثوم مهروس.

ملعقة كمون ناعم.

ملعقة كزبرة ناعمة.

ملعقة من الملح الناعم والفلفل الأسمر.

اثنين ملعقة من الزيت.

اثنين ملعقة من عصير الليمون.

¼ كوب من الخل الأبيض.

خطوات تحضير الكبدة

اتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من معرفة خطوات التحضير وهي: