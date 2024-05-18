التقديم متاح الآن.. تعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في منحة 300 دينار تونس

تعد منحة 300 دينار تونس هي بمثابة فرصة جيدة للعديد من المواطنين وخاصة الفئات البسيطة ومحدودي الدخل، حيث يزداد الطلب بصفة مستمرة من مواطني الجمهورية التونسية للتعرف على تفاصيل وشروط التسجيل في المنحة، بهدف التقدم للحصول والدعم ومنحة 300 دينار، وهي المنحة التي أقرتها الحكومة التونسية للفئات المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، والعمل على توفير الدعم المالي وحياة كريمة لهم.

تعرف على شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

هذا وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن آخر المستجدات الخاصة بالتسجيل في منحة تونس 300 دينار 2024، حيث ان تم توضيح بعض الشروط والمعايير التي يجب أن يستوفيها المتقدم حتى يتم قبوله، والتي تتمثل في التالي:

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

يجب أن يكون المتقدم للحصول على المنحة مواطناً تونسياً ومقيماً بصفة دائمة داخل أراضي الجمهورية التونسية. ألا يتجاوز دخله الشهري 180 دينار تونسي، وهو الحد المانع للحصول على المنحة. أن يكون عاجزاً عن تلبية احتياجات الأسرة الأساسية أو سداد المصاريف الدراسية للأبناء. تقديم جميع المستندات المطلوبة والتي تثبت صحة البيانات المقدمة.

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