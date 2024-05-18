شوف ابنك عمل ايه.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي على مستوي الجمهورية… تعرف عليها الان

mariam ali آخر تحديث
شوف ابنك عمل ايه.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي على مستوي الجمهورية… تعرف عليها الان

نتيجة الصف الخامس الابتدائي لعام 2024  من الأمور الهامة التي يرغب الأهل في معرفة نتائج أبنائهم بمجرد إعلانها، خصوصا بعد انتهاء جميع طلاب الصف الخامس الابتدائي من أداء امتحاناتهم التي أجريت الأسبوع الماضي، وتكتسب هذه النتائج أهمية بالغة لأولياء الأمور الذين يتابعون تقدم أبنائهم الدراسي باهتمام كبير، مما يجعلهم في حالة ترقب وانتظار لإعلان النتائج الرسمية عبر المواقع المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، لذا نجد أن البحث عن رابط النتيجة يتصدر قائمة اهتماماتهم في هذه الفترة الحاسمة من العام الدراسي.

الاعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي

من المتوقع أن يعلن مديري التعليم بمختلف المحافظات نتائج امتحانات السنة الخامسة الابتدائية للعام الدراسي 2024 في الأيام القادمة، حيث سوف يتم نشر النتائج بوضوح داخل المدارس لتسهيل الوصول إليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، يأتي ذلك بعد انتهاء فترة الامتحانات النهائية والبدء في عمليات التصحيح لجميع طلاب الصفوف المستوفين لشروط الانتقال.

رابط استخراج النتيجة

يمكنك الاطلاع على نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة القاهرة عبر تقديم الرقم القومي الخاص بالطالب عبر بوابة المحافظة الإلكترونية، ببساطة، اتبع هذه الخطوات:

  • قم بالدخول على هذا الرابط.
  • أدخل رقم الهوية القومية للطالب في المكان المخصص.
  •  اختر الترم الدراسي الذي ترغب في معرفة نتيجته.
  • انتظر لحظات قليلة بينما يتم تجهيز النتيجة.
  • سوف تظهر النتيجة بمجرد أن تكون متاحة رسميا للمشاهدة.
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