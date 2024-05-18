ضحك من القلب مع حلقات القط والفار..تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية لمتابعة الأفلام الكرتونية الجديدة

استطاعت قناة توم وجيري من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث يتابعها ملايين الأطفال الصغار الذين يستمتعون بمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة والمسلسلات الكرتونية المشوقة التي تعرضها، ويمكن تثبيت هذه القناة بكل سهولة عن طريق بيانات التردد الخاص بها عبر الأقمار الصناعية، وهذه البيانات سوف نذكرها لكم في السطور القادمة.

ضحك من القلب مع قناة توم وجيري

يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول على أحدث بيانات تردد قناة توم وجيري عبر الأقمار الصناعية، وفي السطور التالية تردد قناة توم وجيري على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات

حدث تردد قناة توم وجيري على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

كذلك الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

ما هو تردد قناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

ما هي خطوات تنزيل قناة توم وجيري المميزة

أول ما يجب فعله هو الدخول إلى إعدادات الرسيفر.

ثم الضغط على خيار “تثبيت يدوي”.

بعد ذلك يجب اختيار القمر الصناعي سواء كان قمر نايل سات أو عرب سات.

بعدها إدخال بقية البيانات على حسب القمر الصناعي المراد استقبال القناة عليه.

الضغط على زر “بحث”.

بعد أن يتم تنزيل القناة يجب الضغط على زر “حفظ”.

مميزات قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية