طريقة عمل المكرونة بالبشاميل في المنزل جوسي ومتماسكة بأسرار أمهر الشيفات

تعد المكرونة بالبشاميل واحدة من أشهى الأطباق التي يعشقها الكثيرون، وهي تجمع بين المكونات البسيطة والنكهات الغنية لتقدم وجبة لا تقاوم، وهو طبق ايطالي الأصل يتميز بسهولة تحضيره وتنوع مكوناته التي تتيح لكل شخص إضافة لمسته الخاصة، وفيما يلي سنتعرف على طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالخطوات التفصيلية بشكل يضمن لك الحصول على طبق لذيذ، يبهج العائلة والأصدقاء في مختلف المناسبات.
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل
لتحضير طبق المكرونة بالبشاميل الشهي، ستحتاج إلى المكونات التالية:
- 500 جرام من المكرونة.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- ماء لسلق المكرونة.
- ملح حسب الرغبة.
- 500 جرام من اللحم المفروم.
- بصلة كبيرة مفرومة ناعماً.
- 2 فص ثوم مفروم.
- ملح وفلفل أسود بكمية حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري).
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- نصف كوب من المرقة المذابة في الماء.
- 4 ملاعق كبيرة من الزبدة.
- 4 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- لتر من الحليب كامل الدسم.
- نصف كوب من الجبن المبشور.
خطوات عمل المكرونة بالبشاميل
لتحضير المكرونة بالبشاميل نحتاج إلى إتباع الخطوات التالية:
- غلي ماء في قدر كبير مع اضافة ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من الزيت.
- أضف 500 جرام من المكرونة واتركها تسلق حتى تنضج.
- صفي المكرونة واتركها جانباً.
- تسخين ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة كبيرة وأضف بصلة مفرومة فصوص ثوم مفروم.
- أضف 500 جرام من اللحم المفروم مع تقليب اللحم حتى يتغير لونه.
- أضف الملح، الفلفل، القرفة، والبهارات المشكلة ومعجون الطماطم والماء، واترك الخليط ينضج.
- في قدر سخن 4 ملاعق كبيرة من الزبدة حتى تذوب.
- أضف الدقيق وقلب حتى يصبح الخليط ذهبي اللون.
- أضف لتر من الحليب تدريجياً مع الخفق المستمر حتى يصبح القوام ثقيل.
- أضف الملح والفلفل الأبيض.
- سخن الفرن إلى 180 درجة مئوية.
- اخلط نصف كمية صلصة البشاميل مع المكرونة المسلوقة.
- في صينية ضع نصف كمية المكرونة، ثم أضف طبقة من اللحم، ثم باقي المكرونة.
- صب ما تبقى من صلصة البشاميل فوق المكرونة وضع الجبن المبشور على السطح.
- ضعها في الفرن لمدة 30-35 دقيقة حتى يصبح السطح ذهبي اللون.
- تقطع باردة حتى تصبح متماسكة.
- عند التقديم يتم تسخينها لدقائق في الميكرويف.