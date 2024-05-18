طريقة عمل المكرونة بالبشاميل في المنزل جوسي ومتماسكة بأسرار أمهر الشيفات

تعد المكرونة بالبشاميل واحدة من أشهى الأطباق التي يعشقها الكثيرون، وهي تجمع بين المكونات البسيطة والنكهات الغنية لتقدم وجبة لا تقاوم، وهو طبق ايطالي الأصل يتميز بسهولة تحضيره وتنوع مكوناته التي تتيح لكل شخص إضافة لمسته الخاصة، وفيما يلي سنتعرف على طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالخطوات التفصيلية بشكل يضمن لك الحصول على طبق لذيذ، يبهج العائلة والأصدقاء في مختلف المناسبات.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

لتحضير طبق المكرونة بالبشاميل الشهي، ستحتاج إلى المكونات التالية:

500 جرام من المكرونة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ماء لسلق المكرونة.

ملح حسب الرغبة.

500 جرام من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة ناعماً.

2 فص ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود بكمية حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري).

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

نصف كوب من المرقة المذابة في الماء.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

4 ملاعق كبيرة من الدقيق.

لتر من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من الجبن المبشور.

خطوات عمل المكرونة بالبشاميل

لتحضير المكرونة بالبشاميل نحتاج إلى إتباع الخطوات التالية: