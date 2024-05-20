4 حالات مهددة بالرفض..حالات رفض التصالح على المخالفات في قانون البناء الجديد 2024 شوف نفسك فيهم ولا لا

حالات رفض التصالح على المخالفات، يتساءل الكثير من الأشخاص في مصر عن الحالات التي يتم فيها رفض التصالح على مخالفات البناء التي يتم اتخاذها ضد الأشخاص المخالفين، ومن جانبه كشف رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومي عن الحالات التي يتم رفض التصالح فيها على مخالفات البناء، مثل في حال كان المبنى غير آمن فهنا لا يجوز فيها التصالح ويتم رفض طلب المتقدم لأن ذلك المبنى يكون معرض للهدم والسقوط على قاطنيها مما يعرض حياة الكثير من الأشخاص للخطر.

حالات رفض التصالح على المخالفات

كما قلت أنه يوجد حالات لا يتم فيها قبول التصالح في مخالفات البناء وذكرت من هذه الحالات حالة واحدة، وذوق أتطرق للحديث عن باقي الحالات خلال السطور القادمة، وهم كالتالي:

الحالة الأولى في حال كان المبنى غير آمن أو آيل للسقوط مما يعرض حياة كثير من الأشخاص للخطر.

وكذلك فيس حال المباني التي يتم بناءها على نهر النيل فهي كذلك يتم رفض التصالح فيها.

وكذلك في حالات الأماكن السياحية التي لا يجب البناء فيها باعتبارها مكان أثري ملك للدولة لا يجوز فيه البناء من أي شخص سوى الدولة فقط.

يتم رفض التصالح أيضاً في حال تحويل مكان جراج لعقار إلى نشاط آخر.

تفاصيل تصريحات الدكتور محمد عطية الفيومي

كما أكد أيضًا من خلال تصريحاته أن تطبيق التصالح على الهاتف النقال يمكن استخدامه بسهولة كبيرة، حيث يستطيع الأشخاص أن يقوموا بالتسجيل عبر هذا التطبيق من أجل أن يقوم المواطنين بتقديم التصالح على المخالفات في مدة زمنية قدرها 6 أشهر.

كما أكد أيضًا رئيس لجنة الإسكان أنه في حال تم رفض طلب التصالح الخاص بك فيمكنك أن تقوم بتقديم تظلم.

وحذر الفيومي من التباطئ في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لجميع الأشخاص المخالفين.