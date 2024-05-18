رابط مظلتي للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة كشوفات وزارة العمل الجديدة

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة الوجبة الاخيرة يمكن استخراج الكشوف الخاصة بها بكل سهولة عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، حيث تحرص الوزارة على توفير هذا البرنامج من أجل دعم آلاف الأسرة الفقيرة ويتم تخصيص رواتب مالية تساعدهم على تحسين مستواهم المعيشي والتغلب على الظروف الاقتصادية العصيبة التي يعاني منها العالم أجمع في الفترة الأخيرة، ونوضح لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين كيفية تحميل هذه الكشوف والشروط التي توفرها للحصول على دعم البرنامج.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة

ستقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في الأيام القليلة القادمة، وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من دعم هذا البرنامج حوالي 200 ألف أسرة عراقية تقريبًا، ويمكن الاطلاع على كشوف المستفيدين بعد الإعلان الرسمي عنه صدور هذا القائم من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول الى منصة مظلتي الرسمية.

اذهب إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

قم بتحديد المحافظة التابع لها صاحب الطلب ورقم هويته.

سجل جميع البيانات المطلوبة.

سجل رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

اضغط على زر البحث.

قم بتحميل الملفات وابحث بداخله عن أسماء المقبولين.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يجب أن تتوافر العديد من الشروط الأساسية في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بتحديد هذه الشروط لتكون كالتالي: