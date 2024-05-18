“ظهرت الآن”رابط الاستعلام عن نتيجة الصف العاشر الكويت 2024 عبر موقع وزارة التربية الكويتية

صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم بالكويت عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف العاشر الكويت 2024، تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب وأشار المصدر خلال حوار له على إحدى القنوات الفضائية أنه تم الإنتهاء من عملية التصحيح ورصد درجات الطلاب ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب على موقع الوزارة خلال الساعات المقبلة وإليكم خطوات ورابط الإستعلام.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف العاشر الكويت 2024

وأكدت وزارة التربية الكويتية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتيجة الصف العاشر الكويت 2024 ، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال إتباع الخطوات الآتية:

توجه إلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية الكويتية على الإنترنت.

ثم اضغط على “تسجيل الدخول”.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

انقر على “نتائج الصف العاشر 2024” .

حدد الفصل الدراسي الثاني.

ادخل الرقم الإمتحاني للطالب.

ثم انقر على عرض النتيجة.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب في جميع المواد الدراسية.

خطة توزيع درجات الصف العاشر في الكويت 2024

ويتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن خطة توزيع درجات الصف العاشر في الكويت ، والتي جاءت كالتالي: