بالاسم نزل كشوفات الوجبة الاخيرة .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 منصة مظلتي

يتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل، ويمكن استخراج هذه الأسماء بسهولة، وقد استفاد من هذا البرنامج آلاف الأسر المحتاجة والمستحقة للرعاية الاجتماعية، ويسعى المستفيدون إلى الحصول على رواتبهم المقررة في أقرب وقت ممكن بهدف تحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الأسر المحتاجة وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أعلنت وزارة العمل العراقية مؤخرًا عن الشروط الضرورية للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، ولكي تكون ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، فينبغب استيفاء الشروط التالية:

أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.

أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة لدى المتقدم عن 4 أشخاص.

ألا يمتلك أي ممتلكات أو عقارات ذات قيمة عالية.

حتى الآن، لم تعلن وزارة العمل عن أي تحديثات جديدة بشأن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، وكما لم يتم نشر قائمة المستحقين للصرف بعد عملية التصفية، ولم يتم تحديد الموعد الرسمي للصرف حتى الآن.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من المتوقع أنه سوف يتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الساعات القادمة ، ويشمل برنامج الرعاية الاجتماعية حوالي أكثر من 200 ألف أسرة عراقية، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية: