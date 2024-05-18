“السادس الابتدائي” نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم استخراج نتيجة 6 ابتدائي برقم الجلوس موقع وزارة التعليم

تستعد وزارة التربية والتعليم في مصر لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها، تؤدي إلى إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم 2024، حيث ينتظرها جميع طلبة الصف السادس الابتدائي وهم أول دفعة ينطبق عليهم نظام التعليم الجديد المتبع في مصر، والذي يعتمد على فهم الطالب للمقررات الدراسية واستخراج نواتج التعلم، فقد اعتمدت الوزارة على أفضل المناهج التي تدرس في دول العالم المتقدم، إيمانًا من الدولة بدور التعليم في تقدم مصر بين باقي دول العالم.

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم 2024

البحث عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس يتزايد، حيث قامت الوزارة في مصر بإحداث طفرة كبيرة في التعليم خلال السنوات الماضية، حيث تم الاعتماد على نظم التعليم عن بعد في كثير من المراحل، من خلال المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة لطلابها، بجانب قنوات مدرستنا الفضائية بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية، لذلك أصبح في متناول طلبة الصف السادس الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم 2024، عبر شبكة الإنترنت فلا داعي إلى ذهاب الطالب إلى مقر المدرسة، فقد في استطاعته أن يجري الخطوات التالية:

التوجه إلى بوابة التعليم الأساسي .

تجد في الموقع مجموعة من الخدمات حدد منها خدمة ” نتائج الطلاب “.

يحب الاختيار أمام نتيجة الصف السادس الابتدائي.

سيظهر لك اختيارين الترم الأول أم الترم الثاني.

اختر ” الترم الثاني “.

سجل اسم طالب الصف السادس.

اكتب رقم الجلوس الذي استلمه من المدرسة.

اضغط على ” عرض النتيجة “.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2024

بعد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم 2024 تظهر لكل طالب نتيجته في الترم الثاني، حيث قد أدى الطلبة الامتحانات في كل من اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية ومادة العلوم والدراسات، كما أضافت الوزارة عدة مواد في النظام الجديد وهي مادة التكنولوجيا والمهارات، بجانب التربية الدينية والتربية الفنية وقد اعتاد الطلاب على نظام التقييم، الذي لم يعطي درجات محددة لكل مادة بل يمنح الطالب نسبة مئوية ومن ثم اللون المناسب لها.