“كشوفات النتائج” رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج عموم المحافظات

الإعلان عن رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 موقع وزارة التربية العراقية وننائجنا، يعد محل اهتمام طلاب جميع محافظات العراق بعد البدء في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، في المواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وتعمل الوزارة بجميع العاملين فيها على سرعة تصحيح أوراق كل الطلبة، إيمانًا منهم بأهمية النتيجة عند كل أولياء الأمور ومعهم أبنائهم الطلاب.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 موقع نتائجنا

وفرت الوزارة المعنية بشؤون التعليم ” وزارة التربية والتعليم العراقية” أكثر من طريقة للاستعلام عن رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024، ومن أكثر الطرق التي يهتم بها الطالب هي الطريقة الإلكترونية لأنها تتميز بالسهولة والسرعة، وعلى من يريد معرفة نتيجة الدور الأول للعام الدراسي الذي انتهى تنفيذ الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

أو الاستعلام عبر موقع نتائجنا.

اكتب البيانات المطلوبة حتى تدخل على صفحتك الشخصية في موقع الوزارة، ثم اضغط ” تسجيل الدخول “.

اختيار أيقونة ” النتائج “.

حدد المرحلة التعليمية التي تنتمي لها.

استكمال باقي البيانات وحدد السنة الدراسية.

اكتب اسم الطالب والصف الدراسي.

سجل الرقم الامتحاني الخاص بك.

اختر اسم المحافظة التي تقيم بها.

في الخطوة الأخيرة يأتي دور الضغط على ” استعلام”.

تجد جميع درجاتك على شاشة الموقع.

ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 موقع نتائجنا

انتهى طلاب كافة الصفوف الدراسية في العراق من الجدول الامتحاني للترم الثاني، السبت الموافق الثامن عشر من مايو الجاري وبالتالي على الطلاب وأولياء أمورهم، الانتظار قليلاً لحين موعد الإعلان عن النتيجة الذي لم يحدد بعد حتى الآن، والجدير بالذكر أن الوزارة تستعد بكامل طاقتها إلى إعداد كنترول قوي ومنضبط يلتزم بتصحيح أوراق الإجابات في المواعيد المطلوبة، حيث تحرص الوزارة على الانتهاء من النتيجة في أسرع وقت ممكن ومن ثم يتم اعتمادها من قبل وزير التربية العراقي، ورفعها على موقع الوزارة الرسمي وبالتالي تكون متاحة لكل طالب، حيث من المفترض أن تظهر نتيجة محافظة الرصافة الاولى يوم الغد الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري بشكل الكتروني عبر موقع الوزارة الرسمي.