هتسافر بيها مصر كلها.. مواصفات ومميزات سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024.. سعرها ولا في الأحلام

شهدت سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024، والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، انخفاض هائل في سعرها تجاوز 200 ألف جنيه، ومنذ ذلك الحين، استمر سعر هذه السيارة العائلية المتميزة في الاستقرار دون تغيير، هذا الثبات في السعر يجعل من سوزوكي جراند فيتارا خيار مثالي للعائلات التي تبحث عن مركبة متكاملة تجمع بين الأداء المتفوق، التكنولوجيا المتقدمة، والراحة العالية، بفضل مزاياها المتعددة وتصميمها العصري، تظل جراند فيتارا على رأس قائمة السيارات التي تلبي احتياجات الأسرة العصرية وتقدم تجربة قيادة ممتعة وآمنة على الطرق المختلفة.

مواصفات السيارة

تتميز سيارة جراند فيتارا الجديدة بأبعادها الفريدة، حيث يبلغ طولها 4,345 مم، وعرضها 1,535 مم، وارتفاعها 1,645 مم، مما يمنحها حضور قوي على الطريق.

فيما تمتاز السيارة بمساحة تخزين خلفية كبيرة تصل إلى 310 لتر، ويمكن توسيعها إلى 1,147 لتر عند طي المقاعد الخلفية، مما يجعلها مثالية لتلبية احتياجات العائلات الكبيرة.

تأتي جراند فيتارا مزودة بعجلات رياضية بحجم 17 بوصة، ما يمنحها مظهر رياضي وجذاب يعكس أداءها المتفوق.

تعتمد السيارة على محرك بسعة 1,500 سي سي، مكون من 4 أسطوانات ويعمل بنظام التنفس الطبيعي، قادر على إنتاج 105 حصان.

يقترن هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، مما يضمن تجربة قيادة مريحة وفعالة من حيث استهلاك الوقود.

مميزات السيارة

تتميز سيارة جراند فيتارا بشاشة تعمل باللمس بحجم 9 بوصات، مدعومة بتقنية الوضوح العالي HD واتصال لاسلكي بتطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto. وفيما يتعلق بميزات الأمان، تتميز جراند فيتارا بوجود 6 وسائد هوائية موزعة بشكل استراتيجي لحماية الركاب، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESP الذي يتضمن مساعد لتثبيت السيارة على المرتفعات ونظام للحد من خطر الانقلاب. كما تشمل أنظمة الأمان مكابح مانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع قوة الفرملة EBD، مما يضمن قيادة أكثر أمان وثبات في مختلف الظروف.

أسعار السيارة

سعر السيارة مليون و750 ألف جنيه، فيما سجل سعر الفئة الثانية من السيارة مليون و800 ألف جنيه.