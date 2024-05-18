“وزارة التربية العراقية” رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الاول في العراق لجميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

يعتبر لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول من أكثر الأمور التي يبحث عنها الطلاب والطالبات في العراق، وذلك لأن نتيجة هذه المرحلة الدراسية بالذات تشكل أهمية كبيرة للطلاب، وكانت وزارة التربية العراقية قد أتاحت للطلاب والطالبات إمكانية الاطلاع على نتائجهم فور صدورها عن طريق رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة أو موقع نتائجنا في دولة العراق.

أخبار نتائج الثالث متوسط الدور الاول في العراق

تزايدت التساؤلات حول موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول بالعراق، وكان جواب الوزارة بأنه سوف يتم الإعلان عن هذه النتائج بعد الانتهاء من الامتحانات حيث سوف يتم أداء الاختيارات من يوم 21 لشهر مايو حتى يوم 5 لشهر يونيو لعام 2024 كما أعلنت وزارة التربية العراقية ثم يتم بعد ذلك عملية التصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات ورصد درجات الطلاب بكل شفافية، كما يجب أن يتم اعتماد نتائج الثالث متوسط الدور الأول من قبل وزير التربية العراقية، ولقد أتاحت الوزارة للطلاب إمكانية الاستعلام عن نتائجهم بطريقة إلكترونية، فقد أصبح الموضوع أكثر سهولة حيث يمكن للطلاب والطالبات من أي محافظة في العراق الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول عبر موقع نتائجنا الإلكتروني في عموم العراق.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الاول في العراق