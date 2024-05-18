طالع pdf كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة السابعة عبر موقع منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة السابعة يترقب الاعلان عنها آلاف المواطنين من مختلف محافظات العراق، ومن المتوقع أن تتوفر كشوف المستفيدين من الوجبة الأخيرة بعد أيام قليلة، وتوفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي الرسمية تساعد المواطنين في التعرف على المستحقين لدعم هذا البرنامج الذي يتم توجيه مساعداته الى الأشخاص الفقراء والمحتاجين، للمساعدة في تجاوز المشاكل المادية ومواجهة ظروف الغلاء العالمية ونعرفكم على أهم التفاصيل عن هذا الموضوع في السطور التالية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة السابعة

تقوم وزارة العمل بالاعلان عن قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 السابعة بطريقة إلكترونية، عبر المنصات الرسمية ونوضح الرابط والخطوات في السطور التالية:

قم بالذهاب الى منصة مظلتي الالكترونية .

اضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

قم بكتابة رقم الوجبة ورقم الدفعة.

إختر الولاية التي يقيم بها صاحب الطلب.

قم بكتابة كافة البيانات في الأماكن الخاصة بها.

اضغط على زر البحث.

قم بتحميل الكشوف بصوت pdf.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تم تحديد شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ومن أهمها ما يلي: