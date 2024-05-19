هــذا رابط نتائجنا نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2024 وزارة التربية في كل مدارس المحافظات

اخذت عمليات البحث تزداد عن نتائج السادس الابتدائي العراق، وخاصة بعد انتهاء الامتحانات الخاصة بالدور الأول في جميع محافظات العراق في يوم الخميس 16 مايو 2024 ومن المتوقع أن يتم رفع النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي في العراق على موقع وزارة التربية والتعليم وموقع نتائجنا، كما هو معروف، حيث ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم تلك النتائج بمزيد من اللهفة والترقب.

نتائج السادس الابتدائي العراق

تقوم وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي في كافة المحافظات وذلك فور الانتهاء من عملية الامتحانات وما يترتب عليها من تصحيح ومراجعة، وبعد الإعلان عن النتائج يمكن بكل سهولة لأي طالب أن يقوم بالاستعلام عن النتيجة الخاصة به وذلك من خلال موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى يتم زيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الموقع.

التوجه بعدها إلى قسم نتائج الاختبارات.

تحديد المرحلة المقيد بها الطالب وهنا الابتدائية.

ثم كتابة العام الدراسي وصف الطالب الصف السادس.

كتابة رقم جلوس الطالب و اسمه الرباعي في الخانات المخصصة لذلك.

اختيار المحافظة التي يقيم بها الطالب.

بعدها قم بالضغط على أيقونة الاستعلام.

سوف تظهر النتيجة أمامك بكل سهولة على الشاشة ويحتوي كافو التفاصيل.

موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي العراق

يمكن أيضا بعد الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي العراق، الاستعلام عنها من خلال موقع نتائجنا وذلك من خلال الخطوات التالية: