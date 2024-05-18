اعرف الاوراق والشروط واحصل على الإعفاء… حالات الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر 2024 

في الجزائر تعد الخدمة الوطنية واجب قانونا يفرضه القانون على الشبان الذكور من أجل تعزيز الروح الوطنية وتعزيز الانتماء للوطن ومع ذلك هناك بعض الحالات التي يمكن فيها للأفراد الحصول على إعفاء من هذه الخدمة الوطنية بناء على ظروفهم الخاصة حيث يأتي هذا الإعفاء مرتبطا بمجموعة متنوعة من الظروف بما في ذلك الأسباب الصحية والاجتماعية والدراسية حيث يتطلب الحصول على هذه الإعفاءات تقديم مجموعة من المستندات والوثائق الرسمية لدى السلطات المختصة.

حالات الإعفاء وفقا للقوانين واللوائح الجزائرية

في الجزائر يطلب من المواطنين الشبان الذكور القيام بخدمة وطنية تعرف باسم الخدمة الوطنية وتستمر لمدة معينة قبل بلوغهم سن الاحتياط العسكري ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يمكن فيها للأفراد الحصول على إعفاء من أداء هذه الخدمة الوطنية.

يتم منح الاعفاء الطبي للأفراد الذين يعانون من حالات صحية تمنعهم من أداء الخدمة الوطنية حيث يتطلب ذلك تقديم شهادة طبية رسمية تثبت هذه الحالة الصحية.

يمنح الإعفاء العائلي للأفراد الذين يكونون الداعم الرئيسي لعائلاتهم ويتم تأجيل أداء الخدمة الوطنية لهم بناء على ظروفهم العائلية الخاصة كما يتطلب ذلك تقديم وثائق تثبت الوضع العائلي والمسؤوليات المالية.

يتم منح الإعفاء الدراسي للطلاب الذين يواصلون تعليمهم في المراحل العليا من التعليم الثانوي أو الجامعي يتطلب ذلك تقديم شهادات دراسية رسمية.

يتم منح الإعفاء الاجتماعي للأفراد الذين يعملون في مجالات خدمة المجتمع أو العمل الاجتماعي يتطلب ذلك تقديم شهادات تثبت المشاركة في هذه الأنشطة.

الأوراق المطلوبة الإعفاء من الخدمة الوطنية

تقديم طلب إعفاء المواطن من الخدمة الوطنية في الجزائر يتطلب تقديم مجموعة من المستندات والوثائق الرسمية من بين هذه المستندات: