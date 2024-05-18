rdis.moss.gov.eg .. “هنـــا” رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 حيث توفر وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهور الأخيرة الماضية وذلك للمرضى من ذوي الاعاقة والقدرات الخاصة ، وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي امكانية الاستعلام عن كرات الخدمات المتكاملة عبر موقعها الرسمي كما يجب على المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة الالتزام بالشروط المطلوبة والتي نكشف عنها في السطور التالية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

يستطيع جميع المواطنين المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك عن طريق الخطوات التالية :

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا. ثم قم بالدخول عبر “خدمة ذوي القدرات الخاصة”. للاستعلام عن نتيجة الخدمات المتكاملة قم بتسجيل رقمك القومي. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة.

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط للحصول على كارت الخدمات المتكاملة حيث يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وليس لديه دخل ثابت ويجب أن لا يتجاوز عمره 60 عام ، كما يجب أن يكون من أصحاب القدرات الخاصة و يحصل ذوي القدرات الخاصة على كارت الخدمات المتكاملة والذي يوفر العديد من المزايا وهي كالتالي: