لينك استخراج نتيجة رابعة ابتدائى برقم الجلوس 2024 الصف الرابع الابتدائي عبر موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة رابعة ابتدائى برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الاساسي تتزايد معدلات البحث عنها في الوقت الحالي، ولهذا تقوم وزارة التربية والتعليم بمصر بتوفير رابط إلكتروني رسمي يمكن الطلبة وأولياء الأمور من الوصول إلى هذه النتائج بكل سهولة، وذلك فور اعتمادها والإعلان الرسمي عن ظهورها، ونوضح أهم التفاصيل عن هذا الموضوع فيما يلي.

نتيجة رابعة ابتدائى برقم الجلوس 2024

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2024، ولهذا أوضحت بعض المصادر بوزارة التربية والتعليم أن الإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة سيكون في منتصف شهر مايو الحالي أو مطلع شهر يونيو بحد أقصى، وذلك طبقًا للخريطة الزمنية التي اعتمدتها الوزارة في بداية العام الدراسي الحالي، ومن الجدير بالذكر أن النتائج تظهر في كل مديرية تعليمية على حدة وذلك بمجرد أن تنتهي من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات الخاصة بها، وسيتم التعبير عن النتيجة بالألوان:

حيث يدل اللون الأزرق على تفوق الطالب وحصوله على نسبة تتراوح من 85 % إلى 100 %.

أما اللون الأخضر فيشير إلى حصول الطالب على معدل يتراوح من 65 % إلى 85 %.

واللون الأصفر يدل على أن الطالب حصل على نسبة تتراوح من 50 % إلى 65 %.

أما اللون الأحمر فيدل على حصول الطالب على نسبة تتراوح من 1 % إلى 50 %.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2024

وقد قامت الوزارة بتوفير رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني حتى يتمكن كل طالب من التعرف على نتيجته بشكل إلكتروني، من خلال اتباع هذه الخطوات: