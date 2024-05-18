تنزيل ruslt Now .. نتائج الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2024 بجميع المحافظات 2023

يتمكن الان جميع طلاب الصف الخامس الابتدائي وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2024 وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم حيث تم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف الخامس الابتدائي خلال الأيام الأخيرة الماضية ، وسيتم الاعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالألوان ، كما أعلن الدكتور رضا حجازي خلال اجتماع بمديري الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية عن ضرور تحري الدقة في عمليات تصحيح أوراق الطلاب وخلال السطور التالية نكشف عن طريقة الحصول على نتائج الصف الخامس الابتدائي.

نتائج الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2024

أعلنت وزراة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي أنه يمكن الحصول على نتائج الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2024 وذلك عن طريق الدخول عبر موقع بوابة التعليم الأساسية الخاصة بكل محافظة وذلك عن طريق الخطوات التالية :

اولًا قم بالدخول عبر موقع بوابة التعليم الأساسية الخاصة بمحافظتك. ثم قم بالدخول عبر صفحة “نتائج الطلاب”. ثم اضغط عل “نتائج الصف الخامس الابتدائي”. ثم قم بتسجيل اسم الطالب أو الرقم القومي للطالب. ثم اضغط علي “عرض النتيجة”.

موعد بداية الإجازة الصيفية 2024

تبدأ الاجازة الصيفية لجميع الطلاب فور الانتهاء من جميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، حيث من المحدد أن تنتهي جميع امتحانات النقل لجميع الصفوف الدراسية يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري ، وتستمر الاجازة الصيفية لمدة ثلاثة أشهر متتالية يستمتع خلالها الطلاب بالسفر والخروج إلى الشواطئ والسواحل على أن يبدأ العام الدراسي الجديد في نهاية شهر سبتمبر 2024.