مفتوح الان.. فتح باب التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 للدفعة العاشرة منذ قليل عبر موقعها الرسمي، وذلك طبقاً للشروط المحددة التي ينبغي توافرها في الطلبة الذكور الحاصلة على الشهادة الإعدادية، ومن المفترض أن تبلغ مدة الدراسة فيها 18شهراً، وإضافة إلى ذلك فلقد تتحمل الدولة مسؤولية سداد مصاريف الدراسة والتدريب وكذلك الملابس الخاصة بالمعهد لجميع المقبولين.

طريقة التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

قامت وزارة الداخلية بالكشف عن موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 عبر الإنترنت، وذلك انطلاقاً من يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 وعلى أن يستمر تلقي الطلبات حتى 27 يونيو المقبل، ومن أجل التسهيل على الراغبين في التسجيل أتاحت الوزارة خدمة التقديم إلكترونياً، وذلك عن طريق اتباع الآتي:

التوجه إلى موقع وزارة الداخلية مباشرة عبر هذا الرابط .

اختيار أيقونة خدمات معهد معاوني الأمن.

النقر على تبويب استمرار.

تحديد الوسيلة المناسبة للدفع الإلكتروني وذلك للتسجيل.

كتابة البيانات الشخصية بشكل سليم.

عقب الانتهاء من التسجيل يتعين عليك الذهاب إلى مقر المعهد التابع إلى منطقتك من أجل سحب الكراسة الخاصة بالتقديم ولآداء اختبارات القبول.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن الدفعة الجديدة

حددت الجهات المختصة الشروط اللازمة من أجل الالتحاق بمعهد معاوني الأمن، والتي طبقاً لها يتم قبول الطلبات، وجاءت تلك الشروط على النحو الآتي: