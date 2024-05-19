خطوات الاستعلام عن نتائج الثاني عشر في الكويت لعام 2024 عبر المربع الالكتروني

إليك تفاصيل الاستعلام عن نتائج الثاني عشر في الكويت حيث مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2024، أعلنت وزارة التربية في الكويت عن تجهيز رابط المربع الإلكتروني لعرض نتائج جميع الطلاب باستخدام الرقم المدني، الموقع المخصص لنشر نتائج جميع الصفوف الدراسية تابع للموقع الرسمي للوزارة الكويتية، وأكد وزير التربية على ضرورة تصحيح ومراجعة جميع الأوراق الامتحانية لصف الثاني عشر بدقة في جميع الإدارات التعليمية، لاعتماد نتائج الامتحانات بشكل رسمي لهذا العام.

الاستعلام عن نتائج الثاني عشر في الكويت

يتم عرض نتائج الصف الثاني عشر في الكويت لعام 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتي: moe.edu.kw.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول إلى النتائج عبر موقع المربع الإلكتروني التابع للوزارة، وأيضًا من خلال تطبيق “سهل” لتوفير الجهد والوقت على الطلاب.

سيتم اعتماد النتائج من قبل الوزارة وإعلانها رسميًا بعد الانتهاء من تصحيح ورصد جميع الدرجات.

الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر

للاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر في الكويت، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم في الكويت.

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية من الشريط العلوي، انقر على “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار خانة النتائج المدرسية وانقر على “النتائج المدرسية”.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص.

انقر على “عرض النتيجة” لتظهر لك النتيجة النهائية بعد اعتمادها من قبل الوزارة.

نتائج طلاب الكويت بالرقم المدني 2024

يمكنك أيضًا استخراج نتائج طلاب الكويت باستخدام الرقم المدني باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية بالكويت.

البحث عن قسم نتائج الطلاب في الصفحة الرئيسية.

إدخال الرقم المدني في الحقل المخصص.

اضغط على “عرض الشهادة” للاطلاع على النتائج فور إعلانها رسميًا.

نتائج الطلاب الصف الثاني عشر بدون رقم تسلسلي

بعد معرفتك طريقة الاستعلام عن نتائج الثاني عشر في الكويت ولمعرفة نتائج الطلاب الصف الثاني عشر 2024 بدون رقم تسلسلي، اتبع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التعليم الكويت.

الدخول إلى خانة الخدمات وانقر على “الخدمات”.

تحديد خدمة نتائج الطلاب واختر “نتائج الطلاب” من بين خدمات الطالب.

إدخال البيانات المطلوبة بما في ذلك رقم الهوية ورقم الطالب.

انقر على “بحث” لعرض النتائج، التي ستشمل مجموع الدرجات والتقدير العام ودرجة كل مادة.

بهذه الخطوات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الصف الثاني عشر في الكويت بسهولة وبدقة، سواء باستخدام الرقم المدني أو الاسم أو بدون رقم تسلسلي، توفر هذه الأدوات الإلكترونية الوقت والجهد، وتضمن الشفافية والدقة في إعلان النتائج.