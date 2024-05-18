رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق بالرقم الإمتحاني عموم المحافظات

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق، التي أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية خلال الساعات الأخيرة تيسيراً على عدد كبير من الطلاب، وأشارت الوزارة إلى أنه تم الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بطلاب الثالث متوسط الدور الأول 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق .

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق، تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور دون الحاجة للذهاب إلى المدارس ، وإليكم خطوات الإستعلام…

التوجه لموقع وزارة التربية العراقية .

ثم انقر على “نتائج الطلاب”.

ادخل الرقم الإمتحاني للطالب.

اختر المحافظة التابع لها الطلب.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”

تهتم وزارة التربية العراقية بتقديم عدد من الخدمات الالكترونية لأولياء الأمور ، وتؤكد أنه لم يتم الإعلان عن نتائج الطلاب في أي مرحلة تعليمية إلا على الموقع الرسمي للوزارة أو على موقع نتائجنا التابع لوزارة التعليم العراقية وإليكم خطوات الإستعلام على موقع نتائجنا…..

موقع نتائجنا لاستخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول