5000 وظيفة في اليونان من وزارة القوي العاملة بمرتب 227 الف جنيه.. ايوا فرصتك الحقيقية وصلت

أعلن وزير العمل حسن شحاته عن فتح باب التقديم للعمل في 5000 وظيفة في اليونان من وزارة القوي العاملة، من العمال الزراعيين الذين تطلبهم اليونان من مصر سنويا في الموسم الزراعي، حيث جدد الوزير دعوته إلى الشباب الراغب في الحصول على فرصة ضمن هذه العمالة أن يقوم بالتقديم عبر الرابط الإلكتروني الذي أتاحتة الوزارة للتسجيل عليه.

5000 وظيفة في اليونان من وزارة القوي العاملة

تطلب اليونان من مصر في موسم الزراعة سنويا طلبات لاستقبال عدد من العمالة الموسمية والتي نسردها معكم اليوم وهي 5000 وظيفة في اليونان من وزارة القوي العاملة، وجاءت هذه الطلبات على النحو التالي:

خلال اللقاء الذي مع وزير العمل المصري ووزير الهجرة اليوناني والسفير اليوناني في مصر والذي تم فيه دراسة إرسال عمالة زراعية مدربة إلى اليونان من العمالة المصرية.

وذلك يأتي في إطار تعزيزات الاتفاقيات بين الدولتين والعمل على الاستفادة المتبادلة.

ومن جانبه تعهد السفير البريطاني بسرعة إنهاء إجراءات السفر الخاصة بالعمالة المصرية الذاهبة إلى اليونان والذي يبلغ عددها حوالي 5000 عامل مصري، على أن يكون السفر في مطلع شهر يونيو 2024.

التسجيل في 5000 وظيفة في اليونان من وزارة القوي العاملة

أتاحت وزارة العمل رابط إلكترونيا يمكن من خلاله التسجيل في 5000 وظيفة في اليونان من وزارة القوي العاملة، وذلك باتباع الخطوات التالية: