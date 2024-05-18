شو صار عند الدكتور يالولو..  تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الاقمار الصناعيه بجودة HD

في عالم البث التلفزيوني تلعب القنوات الفضائية دورا حيويا في تلبية احتياجات المشاهدين للترفيه والمعلومات ومن بين هذه القنوات تبرز قناة وناسة كواحدة من المحطات التي تقدم محتوى متنوعة ومميزة للجمهور العربي لكن للتمتع ببرامجها وعروضها بجودة عالية حيث يحتاج المشاهدون إلى ضبط تردد القناة على أجهزتهم مع العديد من الخيارات المتاحة للأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات حيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى قناة وناسة بسهولة تامة وتوفر هذه المقدمة خطوات بسيطة وواضحة لضبط تردد القناة مما يسهل عملية البحث والتمتع بمحتواها بكل يسر وسلاسة.
تردد قناة وناسة الجديد لعام 2024
إليك تردد قناة وناسة الجديد لعام 2024 على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة HD:
تردد قناة وناسة على نايل سات
- التردد: 11470
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
- الجودة: HD
تردد قناة وناسة على عرب سات
- التردد: 11270
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معامل تصحيح الخطأ (FEC 3/4
- الجودة: HD
خطوات ضبط تردد قناة وناسة
- قم بتشغيل جهاز الاستقبال والتلفاز الخاص بك.
- اضغط على زر القائمة أو Menu في جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال.
- اخترإعدادات القنوات أو تركيب أو Settin من القائمة الرئيسية.
- حدد خيار البحث اليدوى او Manual Scan من الخيارات المتاحة.
- أدخل البيانات الخاصة تردد قناة وناسة والتي تكون بها التردد ومعدل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ .
- بعد إدخال بيانات التردد اضغط على زر بحث أو Scan سيبدأ جهاز الاستقبال في البحث عن القنوات المتاحة على التردد المدخل.
- بعد انتهاء البحث ستظهر قائمة بالقنوات التي تم العثور عليها تأكد من وجود قناة وناسة في القائمة.
- احفظ القنوات المكتشفة بالضغط على زر حفظ أو Save.
- اخرج من قائمة الإعدادات وانتقل إلى قائمة القنوات لديك.
- ابحث عن قناة وناسة وتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وبجودة HD.