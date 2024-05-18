اغتنم الفرصة.. طريقة التسجيل في الأمن العام 1445

صرحت قوى الأمن العام عن بوابة التقديم للفرص الوظيفية لعام 1445، حيث تم اتاحة هذه الفرصة لحملة البكالوريوس والماجستير في مجالات متنوعة، حيث يتوجب على الراغبين التقديم عبر الإنترنت عن طريق الرابط الرسمي للتوظيف، بعد اكتمال جميع الشروط المطلوبة، والجدير بالذكر أن هذه الوظائف توفر فرص مهمة للموظفين في القطاع العام مع رواتب مناسبة.
طريقة التسجيل في الأمن العام 1445
يمكن التسجيل في الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، عند بدء التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:
- فتح منصة جدارات الوطنية.
- من ثم يتم إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.
- بعد ذلك يتم اختيار الوظيفة من قائمة الوظائف.
- من ثم يجب ملء استمارة التقديم الإلكترونية.
- ثم إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
- وأخيرًا دفع رسوم التقديم إلكترونيًا.
سلم رواتب الأمن العام مع البدلات 1445
اعلنت وزراة الداخلية عن ،سلم رواتب الأمن العام مع البدلات 1445، وهو ما سنذكره فيما يلي:
- راتب الجندي: 7,200 ريال سعودي.
- راتب الجندي الأول: 7,700 ريال سعودي.
- أما عن عريف: 8,200 ريال سعودي.
- كذلك وكيل رقيب: 8,700 ريال سعودي.
- أما عن رقيب: 9,200 ريال سعودي.
- كذلك راتب رئيس رقباء: 9,700 ريال سعودي.
- أيضا راتب ملازم: 12,000 ريال سعودي.
- إلى جانب ملازم أول: 13,000 ريال سعودي.
- كذلك راتب نقيب: 14,000 ريال سعودي.
- إلى جانب راتب رائد: 15,000 ريال سعودي.
- أيضا راتب مقدم هو 16,000 ريال سعودي.
- كذلك راتب عقيد يكون 17,000 ريال سعودي.
- أما عن عميد: 18,000 ريال سعودي.
- إلى جانب راتب اللواء: 19,000 ريال سعودي.
- راتب الفريق: 20,000 ريال سعودي.
- وأخيرا راتب فريق أول: 21,000 ريال سعودي