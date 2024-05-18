اغتنم الفرصة.. طريقة التسجيل في الأمن العام 1445

صرحت قوى الأمن العام عن بوابة التقديم للفرص الوظيفية لعام 1445، حيث تم اتاحة هذه الفرصة لحملة البكالوريوس والماجستير في مجالات متنوعة، حيث يتوجب على الراغبين التقديم عبر الإنترنت عن طريق الرابط الرسمي للتوظيف، بعد اكتمال جميع الشروط المطلوبة، والجدير بالذكر أن هذه الوظائف توفر فرص مهمة للموظفين في القطاع العام مع رواتب مناسبة.

طريقة التسجيل في الأمن العام 1445

يمكن التسجيل في الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، عند بدء التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح منصة جدارات الوطنية.

من ثم يتم إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم اختيار الوظيفة من قائمة الوظائف.

من ثم يجب ملء استمارة التقديم الإلكترونية.

ثم إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

وأخيرًا دفع رسوم التقديم إلكترونيًا.

سلم رواتب الأمن العام مع البدلات 1445

اعلنت وزراة الداخلية عن ،سلم رواتب الأمن العام مع البدلات 1445، وهو ما سنذكره فيما يلي: