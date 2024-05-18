“قنوات مفتوحة ببلاش!!”.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي اليوم في نهائي دوري ابطال افريقيا 2024 وترددها

تعتبر القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي من أهم الموضوعات الأكثر بحثية وذلك لأنها تعد من أهم المبارات في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم حيث سيشهد العالم الرياضي مواجهة مثيرة بين النادي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي مواجهة تكررت في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تكون مثيرةً ومليئة بالحماس والتشويق، ويرغب العديد من عشاق كرة القدم في مشاهدة هذه المباراة المثيرة، سواء عبر القنوات الفضائية المتاحة أو من خلال البث الأرضي.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي

تتواجد العديد من القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي التي تقوم ببث هذه المباراة على عدة أقمار صناعية، بالإضافة إلى بدائل لقناة beIN SPORTS 6 التي تحمل حقوق بث المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن استقبال تلك الترددات عبر الأقمار الصناعية المختلفة مثل قمر الأموس الإسرائيلي وهوت بيرد واسترا وياه سات باستخدام هذه الأقمار، ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بسهولة وبدون مشاكل في التوصيل، واليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والترجي:

Sport TV 5 HD 12360 H 27500 HD

Ziggo Sport 12129 V 29900

قناة مجانية تنقل مباراة الاهلي والترجي

تقوم قناة تونس الأرضية بنقل مباراة الترجي والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، وتعتبر من أهم القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي، ومن الممكن أيضًا نقلها على النايل سات من خلال الفيد الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، كما هو الحال في جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا المنقولة على قناة beIN SPORTS 6، ولكن حتى الآن، فإن التأكيدات التي لدينا لنقل المباراة تأتي من خلال الترددات التي ذكرناها سابقا.

موعد بث مباراة الاهلي والترجي

من المتوقع أن تقام مباراة الاهلي والترجي اليوم السبت الموافق الساعة العاشرة مساء على استاد رادس بتونس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وبينما تكون بتوقيت تونس في تمام الساعة التاسعة مساء، وستقام مباراة الإياب بالقاهرة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية يوم السبت 25 مايو القادم.