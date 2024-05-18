برخص التراب هتشتري هاتف عالمي… تعرف على ارخص هاتف أوبو بمواصفات عالمية… فرصه لا تعوض

الهاتف Oppo A16K ينتمي إلى الفئة الاقتصادية التي غالبا ما تتميز بمواصفات بسيطة، ومع ذلك، حاولت شركة أوبو تحسين تجربة المستخدم من خلال اعتماد معالج Helio G35 الاقتصادي الذي يعتبر مقبولا في هذه الفئة، الجهاز يأتي بكاميرا خلفية رئيسية واحدة فقط، ولكنها كافية للاستخدام اليومي، إضافة إلى ذلك، تم تزويد الهاتف بطبقة حماية للشاشة لحمايتها من الخدوش والصدمات، وكذلك بطارية بسعة 4230 مللي أمبير، مما يضمن عمر بطارية طويل واستمرار استخدام الهاتف لفترات ممتدة دون الحاجة لشحنه بشكل متكرر.

مواصفات الهاتف

الشاشة تتبع تصميم النوتش في وسط الجزء العلوي من الشاشة وهي من نوع IPS LCD، بحجم 6.52 إنش ودقة 720×1600 بكسل، بكثافة تبلغ 269 بكسل لكل إنش. تدعم الشاشة نسبة عرض 20:9 مما يوفر تجربة مشاهدة موسعة للمحتوى والفيديوهات. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الشاشة على طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الثالث لمزيد من المتانة. الهاتف مزود بذاكرة تخزين داخلية بحجم 32 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1، وذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا بايت. كما يمكن زيادة مساحة التخزين باستخدام بطاقة microSD.

ابرز مميزات الهاتف