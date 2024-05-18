أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 رابط استعلام المستفيدين الجدد

إليك تفاصيل إعلان أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 حيث كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق عن الأسماء المشمولة في الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث تم اختيار هؤلاء الأفراد بناء على توفر الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية، ويمكن معرفة تفاصيل هذه الأسماء، بالإضافة إلى الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل، من خلال النقاط التالية.

إعلان أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

للاطلاع على الأسماء المقبولة في برنامج الرعاية الاجتماعية، اتبع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار خدمة الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

إدخال اسم الفرد ورقم الهوية الوطنية في الخانات المخصصة.

النقر على زر الاستعلام لعرض نتيجة قبول المتقدم في البرنامج.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية في العراق

للحصول على خدمات برنامج الرعاية الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق، يجب توافر الشروط التالية:

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عام.

يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المحدود.

يجب ألا يمتلك المتقدم أصول مالية أو عقارية ذات قيمة عالية.

يجب ألا يكون لدى المتقدم عقد إيجار سكني مسجل باسمه.

يجب الالتزام بكافة القواعد المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

تقديم المستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

على المتقدمين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة تقديم الأوراق والمستندات التالية لإثبات أهليتهم:

بطاقة السجل المدني.

بطاقة الهوية الوطنية.

شهادة وفاة الزوج للسيدات الأرامل.

وثيقة الطلاق للسيدات المطلقات.

تقرير الحالة الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.

شهادة وفاة الوالدين أو أحدهما للمتقدمين الأيتام.

قيد عائلي يثبت الحالة الاجتماعية للفتاة غير المتزوجة.

تفاصيل إضافية

بعد معرفتك إعلان أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 ولمزيد من المعلومات حول الأسماء المشمولة في الوجبة السابعة لعام 2024، والشروط والأوراق المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية، يمكن زيارة منصة مظلتي والاطلاع على التحديثات والإعلانات الرسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية.