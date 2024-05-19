“مجربة وصالحة مجانية 100%“ اكواد فري فاير FREE FIRE للأسلحة والببغاء الاستوائي || واستبدال أكواد فري فاير موقع غارينا الأصلي

قامت إدارة لعبة فري فاير بتوفير مجموعة من أكواد فري فاير وهي من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة من قبل اللاعبين، حيث أن تلك الأكواد عند استبدالها تساعد اللاعب في الحصول على الكثير من الجواهر التي لا حصر لها بالإضافة إلى العديد من الهدايا والمكافآت والأسلحة الفائقة التي تساعد اللاعب في الفوز بكل سهولة، ولكن يجب العلم أن الأكواد تكون صالحة لفترة محددة وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل في السطور القادمة.
أكواد فري فاير
يمكنك الآن استخدام أكواد فري فاير الآتية وهي صالحة وغير مستخدمة:
- يساعدك في شرط البوتات F2PM ABG1 OABG
- يقوم بفك الحظر HGKASSLUEPVS
- يمنحك عدد من المكافآت المتنوعة FBSH-0RBU
- يساعدك في استرجاع حسابك FBSH-0RBU
- يمنحك صندوق الأسلحة KPHU7KHDRLKW
- يعطيك حوالي 90 جوهرة مجانية AZGB 8U81 10ML IOBV
- يساعدك في الحصول على لود سلاح سيد العقول RP4TXG29EXSJ
- يمنحك سكن البندقية AK FFIC-RF85-4MZT
- يعطيك لود سلاح الببغاء الاستوائي 4EUDHNMKPLV8
- يمنحك عدد من المكافآت بشكل عشوائي VBNM-QSXC–0RBU5
- يعطيك جوهرة مجانية WEDSDFRESSDAWI
- يمنحك مائة جوهرة NVNIKJSGVNIKRKJN
خطوات استبدال أكواد فري فاير
يجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل استبدال أكواد فري فاير بشكل فعال وآمن:
- أولا قم بالدخول على موقع غارينا.
- ثانيا يتطلب منك تسجيل الدخول من خلال استخدام حسابك في لعبة فري فاير.
- ثالثا من الصفحة الرئيسية يرجى التوجه إلى خيار شحن أكواد فري فاير.
- رابعا قم بتحديد الدولة المقيم بها.
- أخيرا قم بكتابة الكود في المكان المخصص له وانقر على شحن وسوف تستلم مكافأتك بالفعل.