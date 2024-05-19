“مجربة وصالحة مجانية 100%“ اكواد فري فاير FREE FIRE للأسلحة والببغاء الاستوائي || واستبدال أكواد فري فاير موقع غارينا الأصلي

قامت إدارة لعبة فري فاير بتوفير مجموعة من أكواد فري فاير وهي من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة من قبل اللاعبين، حيث أن تلك الأكواد عند استبدالها تساعد اللاعب في الحصول على الكثير من الجواهر التي لا حصر لها بالإضافة إلى العديد من الهدايا والمكافآت والأسلحة الفائقة التي تساعد اللاعب في الفوز بكل سهولة، ولكن يجب العلم أن الأكواد تكون صالحة لفترة محددة وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل في السطور القادمة.

أكواد فري فاير

يمكنك الآن استخدام أكواد فري فاير الآتية وهي صالحة وغير مستخدمة:

يساعدك في شرط البوتات F2PM ABG1 OABG

يقوم بفك الحظر HGKASSLUEPVS

يمنحك عدد من المكافآت المتنوعة FBSH-0RBU

يساعدك في استرجاع حسابك FBSH-0RBU

يمنحك صندوق الأسلحة KPHU7KHDRLKW

يعطيك حوالي 90 جوهرة مجانية AZGB 8U81 10ML IOBV

يساعدك في الحصول على لود سلاح سيد العقول RP4TXG29EXSJ

يمنحك سكن البندقية AK FFIC-RF85-4MZT

يعطيك لود سلاح الببغاء الاستوائي 4EUDHNMKPLV8

يمنحك عدد من المكافآت بشكل عشوائي VBNM-QSXC–0RBU5

يعطيك جوهرة مجانية WEDSDFRESSDAWI

يمنحك مائة جوهرة NVNIKJSGVNIKRKJN

خطوات استبدال أكواد فري فاير

يجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل استبدال أكواد فري فاير بشكل فعال وآمن: