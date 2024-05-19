رابط نتائج السادس الإعدادي الدور الأول: نجاح وتميز الطلاب في العام الدراسي 2024

إليك تفاصيل إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الأول حيث في الوقت الحاضر، أصبحت الامتحانات لجميع المراحل الدراسية من أكثر المواضيع التي تشهد بحث مكثف، نظراً لأهميتها في تحديد مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني، ويعد الصف السادس الإعدادي في العراق واحد من أهم المراحل التعليمية، حيث يحدد أداء الطالب في هذه المرحلة فرصه في الالتحاق بالجامعات والكليات، ولذلك، تزداد الترقبات والاهتمامات حول امتحانات الدور الأول لهذه المرحلة في مختلف المحافظات العراقية.

إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الأول

أعلنت وزارة التربية العراقية أن امتحانات الصف السادس الإعدادي للدور الأول ستبدأ في 8 يونيو 2024 بمادة الإسلامية والعربية والتربية الإسلامية، وستنتهي في 2 يوليو 2024 بمادة اللغة الفرنسية، بعد انتهاء الامتحانات، ستبدأ مرحلة تصحيح الأوراق ومراجعتها وتسجيل الدرجات لمختلف المواد الدراسية.

كشف نتائج السادس الإعدادي للدور الأول

سيتم عرض نتائج الصف السادس الإعدادي للدور الأول في جميع محافظات العراق عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

الانتقال إلى الصفحة التالية بعد تسجيل الدخول.

تحديد المرحلة الدراسية والمحافظة التي يقيم فيها الطالب.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب في الحقول المخصصة.

الضغط على زر “بحث”.

سيتم عرض جميع كشوف النتائج الخاصة بالسادس الإعدادي.

الاعتراض على النتائج

بعد معرفتك إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الأول تتيح الوزارة للطلاب فرصة تقديم طلبات الاعتراض على النتائج في حال شعورهم بعدم الدقة في التصحيح، ويمكن للطلاب تقديم طلبات الاعتراض عبر الموقع الرسمي، مع ذكر المادة التي يرغبون في إعادة تصحيحها. تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية والعدالة في تقييم أداء الطلاب.

بذلك تكون الوزارة قد أكملت جميع الترتيبات اللازمة لضمان نجاح عملية الامتحانات وإعلان النتائج، مما يسهم في تحقيق طموحات الطلاب واستكمال مسيرتهم التعليمية بنجاح.