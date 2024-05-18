موعد صرف رواتب شهر مايو 2024 + جدول الصرف الرسمي .. وحقيقة صرف زيادة جديدة في الرواتب!

ينتظر جميع الموظفين موعد صرف رواتب شهر مايو 2024، وخاصة بعد إعلان وزارة المالية عن هذا الموعد بالإضافة إلى إعلانها عن موعد صرف المتأخرات، فالجميع يريد شراء احتياجاتهم الأساسية وغيرها من الالتزامات الأخرى، وفي هذا المقال سوف نوضح موعد الصرف وقيمة المرتبات لكل درجة.

موعد صرف رواتب شهر مايو 2024

قامت وزارة المالية بالإعلان على صفحتها الرسمية عن موعد صرف رواتب شهر مايو 2024، والمواعيد هي:

اليوم الأول لصرف مرتبات شهر مايو يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

ثاني يوم للصرف سوف يكون يوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024.

ثالث يوم هو السبت الموافق 25 مايو 2024 لصرف رواتب هذا الشهر.

اليوم الرابع لصرف مرتبات شهر مايو 2024 يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024.

خامس يوم لصرف الرواتب هو الأثنين الموافق 27 مايو 2024.

قيمة الرواتب لكل درجة

وفي هذا المقطع سوف نعرض لكم قيمة الرواتب الخاصة بكل درجة، وهي:

تصل مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادله إلى 9200 جنيها.

قيمة مرتبات الدرجة العليا أو ما يعادلها هي 10200 جنيها.

مرتبات الدرجة السادسة تصل إلى 6000 جنيها.

الدرجة الخامسة يكون مرتبها 6500 جنيها.

قيمة مرتبات الدرجة الرابعة يكون 7000 جنيها.

الدرجة الثالثة يصل مرتبها إلى 7500 جنيها.

الدرجة الثانية قيمة مرتبها 8000 جنيها.

مرتبات الدرجة الأولى تصل إلى 8200 جنيها.

علمًا بأنه تختلف قيمة الرواتب من شخص إلى أخر على حسب الدرجة الوظيفية.

زيادة رواتب شهر مايو 2024

لن يتم الإعلان بشكل رسمي عن زيادة رواتب شهر مايو الجاري 2024 للموظفين، ولكن سوف يتم الإعلان عن أي معلومات حديثة وجديدة وفقًا لوزارة المالية وأخر أخبار الوزارة سوف يتم نقلها لكم مباشرة.