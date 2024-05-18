متاح الان.. لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 مجاناً عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر الإنترنت مجاناً، حيث يعد هذا الكارت من ضمن الخدمات التي يتم منحها لذوي الاحتياجات الخاصة والتي من شأنها تمكنهم من الانخراط في المجتمع بين الأشخاص بدون مواجهة أي تعقيدات، ومن خلال هذه البطاقة يستطيع حاملها الاستمتاع بالعديد من المزايا التي تسهل عليه الحياة اليومية.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على المستعلمين، فبإمكان المواطنين الدخول إلى الموقع الرسمي وإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك بالتفصيل:

التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي مباشرة عبر هذا الرابط .

تحديد خيار خدمات ذوي الإعاقة.

اختيار خانة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

الضغط على خانة الاستعلام.

الانتظار لحين الانتهاء من عملية البحث، وسيتم ظهور جميع البيانات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة والمتمثلة في تاريخ موعد الإستلام ومكان التسليم.

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

قامت الجهات المختصة بوضع مجموعة من الشروط والضوابط التي وفقاً لها يتم السماح للمتقدمين باستخراج كارت الخدمات المتكاملة، حيث يمنح هذا الكارت حامله العديد من الامتيازات الإضافية التي تساعدهم في التأقلم على ظروف المعيشة والتي من ضمنها إمكانية الحصول على وظيفة حكومية والعلاج مجاناً بالمستشفيات وكذلك الدراسة بالجامعات الحكومية بدون دفع أي مصاريف، ولقد تتمثل تلك الشروط في النقاط الآتية: