أعرف حالاً.. نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2024

تبدأ الامتحانات الخاصة بالصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 في العراق في يوم 21 من شهر مايو الحالي، وقد تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق عن توفير الرابط العملي من أجل الاستعلام عن النتائج فور ظهورها، وقد أشارت أيضا وزارة التربية والتعليم في العراق إلى أن الرابط سوف يتم توفيره بمجرد الإنتهاء من العمليات الخاصة بتصحيح ومراجعة جميع الإختبارات وتسجيل الدرجات، ويمكن لجميع الطلاب بالعراق الحصول على نتائج امتحاناتهم التي أدوها بكل سهولة، وللمعرفة قم بمتابعة هذا المقال إلى النهاية.

رابط الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول في العراق لعام 2024

يمكن بكل سهولة الإستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عن طريق إدخال رقم الامتحان والإسم الخاص بالطالب واتباع بعض الإجراءات الآتية:

في بداية الأمر لابد من التوجه نحو الموقع الرسمي وزارة التربية العراقية.

ثم عليك بالضغط على خانة الإستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي في العراق.

ثم بعد ذلك حدد المحافظة يقيم بها الطالب الراغب في معرفة النتيجة.

ثم إدخال رقم الإمتحان الخاص بالطالب في مكانه المخصص له.

ثم اضغط علي خانة “الإستعلام ” من أجل عرض النتيجة بشكل مباشر.

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول في العراق من خلال موقع نتائجنا

يكون رابط الإستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول في العراق من خلال موقع نتائجنا كالتالي: