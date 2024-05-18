ملازمنا داونلـود نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf .. شوف محافظتك ومدرستك

مروان بدر آخر تحديث
ملازمنا داونلـود نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf .. شوف محافظتك ومدرستك
ملازمنا داونلـود نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf .. شوف محافظتك ومدرستك

من باب التسهيل على المواطنين في تقديم الخدمات المختلفة تم تفعيل رابط نتائج الثالث متوسط، وذلك من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وتهدف هذه الخطوة إلى إمكانية استعلام الطلاب أو أولياء أمورهم عن نتائج الامتحانات الخاصة بهم في أي مرحلة كانت، ومن ضمنها الثالث المتوسط، وذلك بعد رفعها على الموقع وفق خطوات وشروط معينة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تلبية حاجة الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج الثالث متوسط

يعد من أهم الخدمات التي قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بطرحها هي نتائج الثالث متوسط، ويجب فيها مراعاة الآتي:

  • يجب على الطالب أن يقوم بإدخال البيانات المطلوبة على الموقع بشكل صحيح، وذلك ليضمن الوصول إلى نتائج صحيحة.
  • كما يلزم التأكد من إدخال البيانات والاستعلام بعد أن يتم الإعلان الرسمي من قبل الوزارة.
  • ويجب الانتباه إلى أنه على الطلاب أن يقوم بالاستعلام من خلال الرابط الرسمي الذي تتيحه الوزارة وتجنب الروابط المضللة.
ملازمنا داونلـود نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf .. شوف محافظتك ومدرستك

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

في حالة ظهور نتائج الثالث متوسط يمكن للطالب أو ولي أمره الاستعلام بكل سهولة ويسر وذلك وفق للخطوات التالية:

  • يتم التوجه بشكل مباشر إلى موقع وزارة التربية والذي يوجد عليه النتيجة.
  • من ثم يتم تحديد العام الدراسي المرغوب في الاستعلام عنه من قبل الطلاب.
  • بعد ذلك يجب على المواطن أن يقوم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة من الموقع حتى يتمكن الموقع من تحديد النتيجة المطلوبة.
  • بعد إدخال البيانات يتم الضغط على كلمة عرض النتيجة وبذلك يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب المستعلم عنه بكل دقة.
  • وبذلك يكون الموقع وفر على الطالب مشقة التوجه إلى المدرسة والبحث عن النتيجة، بين الأوراق، وذلك كله بفضل التكنولوجيا الحديثة التي يجب استغلالها في حياتنا بشكل كبير.
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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