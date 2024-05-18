ملازمنا داونلـود نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf .. شوف محافظتك ومدرستك

من باب التسهيل على المواطنين في تقديم الخدمات المختلفة تم تفعيل رابط نتائج الثالث متوسط، وذلك من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وتهدف هذه الخطوة إلى إمكانية استعلام الطلاب أو أولياء أمورهم عن نتائج الامتحانات الخاصة بهم في أي مرحلة كانت، ومن ضمنها الثالث المتوسط، وذلك بعد رفعها على الموقع وفق خطوات وشروط معينة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تلبية حاجة الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج الثالث متوسط

يعد من أهم الخدمات التي قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بطرحها هي نتائج الثالث متوسط، ويجب فيها مراعاة الآتي:

يجب على الطالب أن يقوم بإدخال البيانات المطلوبة على الموقع بشكل صحيح، وذلك ليضمن الوصول إلى نتائج صحيحة.

كما يلزم التأكد من إدخال البيانات والاستعلام بعد أن يتم الإعلان الرسمي من قبل الوزارة.

ويجب الانتباه إلى أنه على الطلاب أن يقوم بالاستعلام من خلال الرابط الرسمي الذي تتيحه الوزارة وتجنب الروابط المضللة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

في حالة ظهور نتائج الثالث متوسط يمكن للطالب أو ولي أمره الاستعلام بكل سهولة ويسر وذلك وفق للخطوات التالية: