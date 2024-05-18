النتيجة أمامك.. رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في صلاح الدين والبصرة وعموم محافظات العراق

بدأت وزارة التربية العراقية، بالاستعدادات الأخيرة لعقد امتحانات الصف الثالث متوسط الدور الأول، بما تشمل كافة اللجان المنعقدة لهذه الامتحانات، حتى أن هذه المرحلة تمثل أهم المراحل الدراسية التي يمر بها الطلبة والطالبات التي تحدد مصيرهم الدراسي للدخول إلى المرحلة التعليمية الجديدة، ويمكن الاستعلام عن هذه الكشوفات الخاصة بالنتيجة عبر موقع وزارة التربية الرسمي، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كشوف نتائج الثالث متوسط دور أول 2024

وحددت وزارة التربية العراقية، مجموعة من الخطوات التي يُرجى اتباعها حتى يتم استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات دولة العراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

أن يتم التوجه في البداية إلى موقع وزارة التربية العراقية.

بعدها يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

بعد ذلك يتم تحديد المرحلة والمحافظة المقيم بها الطالب.

إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث” أو “استخراج”.

ليتم تنزيل جميع كشوفات اسماء نتائج الثالث متوسط دور أول.

موعد بدء امتحانات الثالث متوسط الدور الأول في العراق

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الصف الثالث متوسط الدور الأول ستبدأ يوم 21 يونيو 2024 في جميع المحافظات العراقية، وبعد الانتهاء بشكل مباشر من التجهيزات الأخيرة التي تتجهز لها الوزارة وكافة المديريات المعنية بعقد الامتحان، وعليه سيتم البدء في تصحيح الامتحانات وعرض الكشوفات الخاصة بالنتيجة فور الانتهاء من تصحيح الامتحانات بشكل سريع.