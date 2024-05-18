تحديث جديد هيخليك تستطير على حاجة في اللعبه.. شفرات جاتا فايس سيتي سان اندرياس

بينما ينغمس اللاعبون في عالم جاتا فايس سيتي سان اندرياس، تبحث الأنظار دائما عن الأكواد السرية التي تضيف الإثارة والتشويق إلى هذه التجربة الرائعة، تقدم الشفرات السرية وسيلة للاعبين للحصول على الأسلحة والمركبات والميزات الخاصة، مما يجعلهم يتحكمون بشكل أفضل في عالم اللعبة ويستمتعون بتجربة أكثر متعة.
شفرات لعبة جاتا فايس سيتي سان اندرياس
يمكنك الاستفادة من شفرات لعبة جاتا “فايس سيتي سان اندرياس” من خلال إدخال الأكواد التالية، ستتيح لك هذه الشفرات الحصول على الأسلحة والذخيرة التي ستساعدك في الفوز في اللعبة.
- أسلحة الفئة الأولى: LXGIWYL
- أسلحة الفئة الثانية: KJKSZPJ
- أسلحة الفئة الثالثة: UZUMYMW
- كلمة سر طيران: EHIBXQS
- تسليح من تريد بمسدس: SJMAHPE
- تسليح من تريد بصواريخ: ZSOXFSQ
- زيادة قوة الأسلحة: NCSGDAG
- ذخيرة غير محدودة: WANRLTW
- تسليح جميع المواطنين: FOOOXFT
- تفجير كل السيارات: CPKTNWT
- التصويب على السيارات: OUIQDMW
شفرات جاتا للتحكم في اللاعب
تضيف شفرات لعبة جراند ثفت أوتو (GTA) عناصر من المرح والإثارة إلى تجربة اللعب، حيث تمنح اللاعبين القدرة على التحكم في اللاعب والاستمتاع بمزايا تسهل عليهم التنقل وتجعل اللعبة أكثر متعة.
- كود تغيير المزاج: IOJUFZN
- كود القفزة الخارقة: LFGMHAL
- الرقص: E+Y
- التوقف عن الرقص: E+N
- الجلوس على الأرض: Q+Y
- القيام من على الأرض: Q+N
- القتال باليد: E+H
- التوقف عن القتال: E+G
- كود القفزة الخارقة بطريقة أخرى: JUMPJET
- اللكمة الخارقة: IAVENJQ
- إبطاء الوقت: LIYOAAY
- كود تسريع الوقت: PPGWJHT
- النينجا: AFPHULTL
- الانتحار: SZCMAWO
- الاستلقاء على الأرض: Q+H
- النهوض من على الأرض: Q+G
طريقة تنزيل لعبة جاتا على الهاتف المحمول
إليك خطوات بسيطة لتنزيل لعبة جراند ثفت أوتو (GTA) على هاتفك المحمول من خلال متجر التطبيقات جوجل بلاي:
- ابحث عن أيقونة متجر جوجل بلاي على شاشة هاتفك وقم بالنقر عليها لفتح المتجر.
- اضغط على شريط البحث في أعلى الشاشة واكتب اسم اللعبة “جراند ثفت أوتو (GTA)”.
- اختر لعبة جراند ثفت أوتو من النتائج التي تظهر في قائمة البحث.
- اضغط على زر “تنزيل” لبدء عملية تنزيل اللعبة على هاتفك.
- انتظر حتى يتم تنزيل اللعبة بالكامل على هاتفك، وسيتم عرض شريط تقدم التنزيل على شاشة الهاتف.
- بمجرد اكتمال التنزيل، انقر على زر “فتح” لبدء لعبة جراند ثفت أوتو والاستمتاع بالمغامرات الشيقة داخل اللعبة.