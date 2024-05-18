تحديث جديد هيخليك تستطير على حاجة في اللعبه.. شفرات جاتا فايس سيتي سان اندرياس

بينما ينغمس اللاعبون في عالم جاتا فايس سيتي سان اندرياس، تبحث الأنظار دائما عن الأكواد السرية التي تضيف الإثارة والتشويق إلى هذه التجربة الرائعة، تقدم الشفرات السرية وسيلة للاعبين للحصول على الأسلحة والمركبات والميزات الخاصة، مما يجعلهم يتحكمون بشكل أفضل في عالم اللعبة ويستمتعون بتجربة أكثر متعة.

شفرات لعبة جاتا فايس سيتي سان اندرياس

يمكنك الاستفادة من شفرات لعبة جاتا “فايس سيتي سان اندرياس” من خلال إدخال الأكواد التالية، ستتيح لك هذه الشفرات الحصول على الأسلحة والذخيرة التي ستساعدك في الفوز في اللعبة.

أسلحة الفئة الأولى: LXGIWYL

أسلحة الفئة الثانية: KJKSZPJ

أسلحة الفئة الثالثة: UZUMYMW

كلمة سر طيران: EHIBXQS

تسليح من تريد بمسدس: SJMAHPE

تسليح من تريد بصواريخ: ZSOXFSQ

زيادة قوة الأسلحة: NCSGDAG

ذخيرة غير محدودة: WANRLTW

تسليح جميع المواطنين: FOOOXFT

تفجير كل السيارات: CPKTNWT

التصويب على السيارات: OUIQDMW

شفرات جاتا للتحكم في اللاعب

تضيف شفرات لعبة جراند ثفت أوتو (GTA) عناصر من المرح والإثارة إلى تجربة اللعب، حيث تمنح اللاعبين القدرة على التحكم في اللاعب والاستمتاع بمزايا تسهل عليهم التنقل وتجعل اللعبة أكثر متعة.

كود تغيير المزاج: IOJUFZN

كود القفزة الخارقة: LFGMHAL

الرقص: E+Y

التوقف عن الرقص: E+N

الجلوس على الأرض: Q+Y

القيام من على الأرض: Q+N

القتال باليد: E+H

التوقف عن القتال: E+G

كود القفزة الخارقة بطريقة أخرى: JUMPJET

اللكمة الخارقة: IAVENJQ

إبطاء الوقت: LIYOAAY

كود تسريع الوقت: PPGWJHT

النينجا: AFPHULTL

الانتحار: SZCMAWO

الاستلقاء على الأرض: Q+H

النهوض من على الأرض: Q+G

طريقة تنزيل لعبة جاتا على الهاتف المحمول

إليك خطوات بسيطة لتنزيل لعبة جراند ثفت أوتو (GTA) على هاتفك المحمول من خلال متجر التطبيقات جوجل بلاي: