لينك بوابة التعليم الاساسي الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 بالرقم القومي ونتيجة 1و2و3 اعدادي

بوابة التعليم الاساسي بالرقم القومي 2024 نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، تعد واحدة من أهم المنصة الرسمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب حتى تساعدهم على الوصول إلى نتائجهم بكل سهولة، ونعرفكم على الرابط والخطوات في السطور التالية، كما نوضح العديد من المعلومات الهامة عن نتيجة الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي.

بوابة التعليم الاساسي الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 بالرقم القومي

تقدم بوابة التعليم الاساسي بالرقم القومي 2024 خدمة الاستعلام عن النتائج لطلاب مراحل التعليم الأساسي بشكل مجاني، حيث يستطيع أي طالب بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي الوصول إلى نتيجته في أي وقت وفي أي مكان دون الحاجة إلى دفع أي رسوم نقدية، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى منصة بوابة التعليم الأساسي.

ثم حدد نتائج الطلاب.

قم باختيار المحافظة التابع لها الطالب.

وسجل اسمه رقم جلوسه.

قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المتوفر بشهاده ميلاده.

بعد ذلك اضغط على أيقونة البحث.

انتظر ثواني حتى تظهر النتيجة في كل المواد.

رابط نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2024

من خلال رابط بوابة التعليم الاساسي بالرقم القومي 2024 يستطيع طلاب الإعدادية الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة، حيث سيتم توفير النتائج عليه بعد أن تنتهي أعمال التصحيح وجمع الدرجات وتقوم كل مديرية تعليمية باعتماد نتائجها بشكل رسمي ورفعها على المنصة، حتى يتعرف الطلاب على درجاتهم، ومن الجدير بالذكر أنه تم توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية لتكون كالتالي:

مادة العلوم 20 درجة.

مادة الدراسات 20 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة.

مادة الرياضيات 30 درجة.

مادة اللغة العربية 40 درجة.

وهكذا يكون إجمالي مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية هو 140 درجة، والمجموع الكلي للفصلين الدراسيين 280 درجة، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع ابنائنا الطلاب.